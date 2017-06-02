Tobii 发表加入了眼球追踨技术的 Vive 开发者套件





Tobii 是一间技术公司，最终目的是希望 VR 头戴装置的制造商能将这技术内建在头戴装置中，让所有人都能享受眼动追踪的好处，所以并不希望独立成套件。但要怎么说服头戴装置制造商多花这个成本，会是一个不小的挑战吧？

