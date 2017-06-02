Tobii 发表加入了眼球追踨技术的 Vive 开发者套件

主攻眼球追踪技术的 Tobii，先前的产品都集中在内建于笔电的整合式产品上。今年 Tobii 则是向着不同的方向进发，以 Vive 为基础，改装了一个内建有眼动追踪功能的 VR 套件。它并不是一个外挂在 Vive 上的套件，而是 Tobii 直接把红外线 LED、眼球侦测设备、视线瞄准点的运算等全部做到了 Vive 里，将 Vive 改装成拥有眼球追踪能力。Tobii 并没有贩卖给一般消费者的打算，而是只先提供给开发者购入，为 VR 装置的眼球追踪先打好软件基础。
在 Computex 上我们看到了一台 Demo 的机器与 Tobii 写的示范游戏。眼球追踪在 VR 最主要的应用是在「选取」上面 -- 目前的 VR 系统在操作选单的时候，要嘛就是要用一个额外的遥控器指向目标，要嘛就是要转动整个头来对准目标，而 Tobii 示范的技术则可以只要用眼睛看目标就完成选取，简单非常多。此外就是在与环境互动的时候，可以用眼球追踪来协助选定。举例来说，当面前有一堆球，要挑出其中一个的时候，可以让选取更准确。
Tobii 是一间技术公司，最终目的是希望 VR 头戴装置的制造商能将这技术内建在头戴装置中，让所有人都能享受眼动追踪的好处，所以并不希望独立成套件。但要怎么说服头戴装置制造商多花这个成本，会是一个不小的挑战吧？