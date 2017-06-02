Synology 进军网安产品领域，同时发布多款「18」系列 NAS

这次 Synology 罕见地将展场拉到了信义诚品的独立区域，其实某方面而言，也代表着这个台湾品牌似乎已经走入了另一个阶段（但还是没忘了在 Computex 期间支持这个展会）。而就官方的讲法，独立出来的好处除了展区可以有更多的设置弹性外，较为独立安静的场合也对参观者、客户以及活动安排更为友善。小编则是觉得，虽然这里相对世贸主场馆较远了些，但看到台湾厂牌能拉出这样的品牌高度也是觉得还是很值得鼓励的啦。





先来聊聊硬件的部分，Synology 的网通系列产品首发之作 Security Gateway SG1000，基本上可视为 RT2600ac 的纯有线路由器版本，不过配上的就是能给予更细部网安设定以及预载套件的 Network System Manager（NSM）系统（由 SRM 为基础所打造的，所以版号直接就来到 2.0 了）。必须说，这套系统的网络监控页面真的超帅的，满满的信息啊！





硬件配置方面这个路由器搭载了 1.7GHz 的双核心处理器与 2GB RAM，机身正面的六个网络孔其中有两个标示着 OPT 的 RJ45 将可弹性设定为 LAN / WAN 来使用。系统套件部分则是直接预载了 VPN Plus 并支持 VLAN 与 Captive Portal 使用者认证机制等机能。通过免费预载的套件服务，Synology 打算让自己成为同级网通产品中最超值的选择。喔，既然聊到了 SRM，根据官方的消息，在 SRM 1.1.4 中除了将支持家长监控的预设规则与浏览历史纪录外，还支持了 Andorid USB Tethering 的 Wi-Fi 分享功能。







DiskStation 的新产品部分，基本上都是各型号的例行更新为主，外型除了底部开了两个洞，可以支持 NVMe SSD 闪存的 DS918+ 之外，大多都长得差不多。DS418j 搭载了 64-bit 的双核 ARM A53 1.4GHz 处理器、1GB RAM。支持双硬盘的 DS718+ 则是搭载了 Intel Celeron J3455 四核心处理器、2GB RAM（可扩展至 6GB），可提供 2 路 4K H.265 / H.265 视频转档的规格；4 Bay 的 DS918+ 则是与前者硬件规格相同，但预载 4GB RAM（可扩展至 8GB）。





这次 Synology 端出的最后两款 NAS 产品，都是系列之「首」。其一为该公司首款桌上型全快闪机种 FlashStation FS1018，其可提供 12 颗 2.5 吋 SSD 的挂载可能，CPU 为 Intel Pentium D1508 双核心 2.2GHz，内存则有 8GB（DDR4 ECC，可扩展至 32GB），并且内建两个 PCIe 扩展槽。系列首款「6」硬盘机种 DS3018xs，则搭载了 Intel Pentium D1508 双核心处理器，RAM 的配置则是与 FS1018 相同且同样具备扩展高效网卡的选项。





一直令小编惊叹不已的监控播放器则是也有进化，推出了支持多达 96 路监视器播放、高达 4K 影像输出，并可通过双屏幕提供监控与操作使用界面的 VS960HD -- 又要说一次，以这样小型的机身来讲，这样的性能真的是满厉害的啊！不过基本上我们应该很难在消费市场看到它的身影就是了。





最新的应用升级部分，除了开始支持 Windows 虚拟机以外，还可调配多台 NAS 之间虚拟机的运算效率，并且在多台 NAS（至少三台）使用时，将可以闲置的机器来达成自动调配的能力。在灾难备援的部分，Synology 在本机部分有可通过快照与复制功能可以达成的还原功能，还能以 C2 Disaster Recovery 服务达成专业级备援的功能。





Active Backup 也加入了对 G Suite / Office 365 的备份功能。Surveillance Station 则是新增了对 POS 机的整合功能，但个人最喜欢的还是 DS cam app 将可通过手机定位，来决定是否要启动监视的 Home 触发功能，将可提供更智慧的物联使用情境，并且将会在最近就向 Beta 测试版推送。有兴趣的朋友可以期待一下喔！