Nintendo Switch 的线上功能订阅费一年只要 20 美元

之前老任确认会为 Switch 推出类似 Xbox Live 和 PS Plus 那样的付费订阅方案时，并没有给出太多的具体细节，我们唯一知道的，就是它在价格上会有一定的优势。时至今日，谜底终于被揭开，就在不久前任天堂宣布，从 2018 年开始，为 Switch 而设的线上服务 Nintendo Switch Online 将正式投入运作。其年费为 20 美元（约人民币 140 元），也可按照一个月或一季度来消费，其中包含了在线游玩、语音聊天和专为线上多人模式而改进的老任经典游戏精选等功能。
是说，在今年结束以前，多玩家在线联机模式都会保持免费，而这多半是因为其它功能大多要等到 2018 年才会就绪的缘故。至于语音聊天，则会以手机应用的形式出现，将从今夏晚些时候开始 beta 测试。此外，eShop 优惠和经典游戏库都要在几个月后才会启用，后者具体包括了哪些游戏目前还不得而知，但至少《超级马里奥兄弟 3》、《马里奥医生》和《气球大战》都会为多人模式进行优化。
之所以说 Nintendo Switch Online 的实行方案有点奇怪，主要是因为语音聊天和多玩家邀请，在老任的限制下将都必须要靠手机端的应用才能完成。如果你想同时听到游戏中的音效和队友发出的声音的话，必须要购置额外的配件才能够实现。不过，原本官方说的经典游戏每月提供一款，次月不能再玩，现在变成了付费期内可以无限次游玩。相信对许多玩家来说，对这个变化应该还是非常欢迎的。