Eve V：由用户「打造」的 Surface Pro 挑战者

Eve V 的硬件规格其实已经定下了一段时间，它会采用英特尔 Core Y 系列 i3、i5 或 i7 处理器，同时有 8 或 16GB 内存，以及 128、256 或 512GB SSD。所有型号都配有两个 USB 3.0 Type-A 和两个 Type-C 接口，后者其中之一适用于 Thunderbolt 3，另外还有专门的 microSD 卡插槽。



而在显示的部份，Eve V 使用的是一块 12.3 吋的 2,736 x 1,824 IGZO 屏幕，最大亮度为 400 尼特。在相对昏暗的 Computex 展场中，看东西还不至于太吃力，拿到室外就没有那麽清楚了。







考虑到这是 Eve 自己完全负责的第一个硬件项目（之前也做过白牌 Windows 平板 T1），以我们亲手摸到真机（还不是最终的量产机）后的感受来说，他们的表现应该说没有令人失望。V 的铝制机身做工非常扎实，设备的整体质感不错，而且还有在退格键表面印上「oops」这样的有趣创意。说到键盘，厂方根据用户需求做了多彩的背光，同时在按键周围包上了 Alcantara 材料，输入的手感、键程都非常输入。值得一提的是，Eve V 的键盘在脱离电脑本体后也能继续使用，这点不得不说还真是挺方便的呢。



就厚度来说，Eve V 要超过 Surface Pro 4 一点，但拿在手上也不至于让人感到笨重。CEO Konstantinos Karatsevidis 告诉我们之所以选择这样，是因为出资人在轻薄和续航力间更倾向于后者，所以才会把机器做大以求塞入更大的电池。Eve V 一次充电能在较高强度下连续使用 8 个小时，这样的表现应该算可以接受吧。







Karatsevidis 承认自己之前在决策上有好几次差点出差错的地方，比如说他们原本打算不让 V 支持触控笔，但这遭到了出资用户强烈的反对。最终的结果是，Eve V 配有一支仅支持基本功能的 V Pen，但同时它也能搭配 Surface Pen 这样的配件使用，对想要书写功能的使用者来说，这应该是比较好的结果。



这么一款设备最终的售价落在 799 美元起（约人民币 5,440 元），单论性价比的话，应该是能吸引到一部分人的目光。某种程度上说，Eve 现在走的路线跟手机界的一加有那么点相像，他们以相对较低的价格做出了一款值得一试的产品，接下来就要看能不能保证品质，做好渠道（目前只通过网络贩售）、售后等基本功了。