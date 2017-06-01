Nubia 的 Z17 真是卯足了劲在堆料啊

Nubia 的上代旗舰 Z11 实话说不能算很有建树，估计也是出于这个原因，才让他们狠下心来卯足了劲在新主打 Z17 上拼命堆料吧。这款刚刚发布的新机，外观较上代变化并不是很大，照例是三段式的铝材机身和后置指纹辨识，正面依旧是将显示画面延伸到左右两边的无边框屏幕，3.5mm 耳机孔被去掉，只留了 USB-C 插口。不过，Nubia 这次给 Z17 加上了「户外防水」（没说等级，应该只是防泼溅吧？），而且机身颜色在常规的黑、金、黑金以外，还多了今年大热的红色和蓝色。其中，蓝色的版本号称拥有「镜面玻璃」质感，简单来说它的机壳材质仍是金属，但厂方设法实现了类似玻璃的视觉效果。
规格方面，Z17 搭载了高通最新的 Snapdragon 835 芯片，同时有 5.5 吋 1080p 屏幕和支持 QC4 的 3,200mAh 电池（最高功率 18W，25 分钟能充到 50%）。拍照的部份，背后是能拍摄人像模式、实现 2 倍「双摄」变焦（官方没有说明是光变还是 Mate 9 那样的裁切效果）的 12MP + 23MP 双相机组合。其中主 CMOS 的像素是 1.4μm，支持 2PD 对焦，正面则是一颗 16MP 的自拍相机。另外，手机也支持全功能 NFC 和杜比全景声。
发售信息方面，Z17 将会分为 6GB RAM + 64GB 容量的标准版（黑、金、红三色）、6 + 128 的黑金版以及 8 + 128 的蓝色尊享版三个版本，售价分别为 2,799、3,399 和 3,999。其中 RAM 均为 LPDDR4x，同时存储用的都是 UFS 2.1，将从即日起开放预约。