Moto Z2 Play 选择牺牲续航换轻薄

之所以这么说的原因，是 Z2 Play 这次选择以保持机身的轻薄为先。它的厚度只有 6mm，跟初代 Moto Z 的 5.2mm 相比也没有逊色多少。而这么做的代价，就是电池必须相应地减小到 3,000mAh，虽然在我们的初步体验中它的续航力依旧不错，但跟 Z Play 的优异表现还是有差距，在这点上 Moto 应该算是主动放弃了上代产品在 Mods 以外的最大卖点吧。



Moto Z2 Play 采用了一块 5.5 吋的 1080p 屏幕，亮度变现令人满意，在夏季台北的阳光下阅读起来还算比较轻松。和前代一样，3.5mm 耳机孔也被保留，但背盖材质由玻璃换成了金属，感觉上少了一些别致的味道。设备内部搭载了一颗 Snapdargon 626 处理器，RAM 为 3GB / 4GB，性能较之前有小小的提升，但最好不要抱有对旗舰级产品那样的期待。







而在拍照的部份，则是配备了一颗 12MP 的主相机，在背后形成了明显的凸起，看起来依旧十分惹眼。就表现来说，应该算是该档位手机应有的水平，色彩、细节都还不错，最值得称道的是拍摄速度很快。至于软件的部份，Z2 Play 预载的是 Android Nougat 系统。除了 Assistant 以外，Moto 也加入了一套自己的语音指令。实话说，两者的功能有点重复，不出意外的话，大部分人最终应该还是会选择 Google 的方案吧。



最后是 Moto Mods，原有的那些配件当然都可以继续使用。与此同时，厂方也推出了新版的 JBL 喇叭和之前介绍过的手柄（后者仍在做最后调整中），另外还有一款支持快充的电池背盖。关于发售信息，目前 Moto 还没有公布太多，但相信他们应该不会让大家等太久吧。