对手上有多台需要用到鼠标设备的用户来说,罗技新发布的 MX Master 2S(上图左)和 MX Anywhere 2S 应该能让你们省心不少。两者新加入的 Flow 功能,可以让鼠标在最多三台电脑间快速切换。你甚至还能够通过新 MX 在两台电脑间传输文件,就功能性来说新品确实比 前代 要强出不少。除此之外,两款产品还将精准度从之前的 1,600DPI 直接拔高到了 4,000DPI,续航力最长也可维持 70 天左右。相对来说,MX Anywhere 2S 更适合便携使用,多出了拇指托和速度适应滚轮的 MX Master 2S 会更适合搭配桌机。发售信息方面,两者都会在六月开卖,Master 2S 的价格是 899 元,而 Anywhere 2S 则要价 699 元。