这件 VR 衣不能带你进 Martix，但能加强你的虚拟体验！

这件 VR 体验衣上，搭载了与 Oculus 控制器一般的动态感测设备，具有触觉震动功能，并且现阶段在双手与背上都有装载，能够直接从底座将外接感测 / 控制器拆下（拆下的底座感觉真像 Matrix 电影中人类身上的预留孔呢）。现阶段 Machina 选择与 Gear VR 连接来提供相关体验，而后续若是能与桌机相链接的话，应该会有更优异的表现。







虽说这已经是开发了两年的产品了，不过就连共同创办人 Antonio Perdigon 自己也表示，其实仍有许多需要再加强之处。在发布了概念之后，该团队其实原本预计要在 2016 年秋季就推出的，但在制作期间却因为关键零件太过昂贵而差点难产，而后续除了零件变便宜了之外，也在台湾找到了适合的制衣厂商（这真的是台湾的强项之一！）。现在则是终于可以全力准备年底前的 Beta 版本了。







我们尝试通过一个简单手套的版本，并以 Gear VR 的射气球游戏来体验 Machina 的原型产品。而毕竟是很初期的产品，在配对与实际游玩时还是有遇到一些小状况。不过最终我们还是成功地在虚拟世界中找到我的手，并能帅气的射击气球（按按钮的时候会有震动）及通过弯手的动作来补充弹药。





就我们来看，OBE 的设计有着几点优势，包括舒适且好看的材质，针对衣物内的走线也有考量，并且提供了数处通风设计。现阶段视觉上比较突兀的部分，大概就是身上的接口了（虽然一些科幻迷应该会觉得这样很帅啦！主站同事现场看过也觉得他会愿意穿）。对于这些感测器的应用方面 Machina 也给予了许多弹性，包括当作健身用途或者做为手机的通知（按赞让胸口震动、家人来电就震动你的背）等，更可让开发者自由运用等，都将可通过后续提供的 SDK 来达成。







不少厂商都有尝试将时尚与科技予以结合，在这次的展出产品中，我们看到 Machina 的确有着这样的潜能，只是未来是否能真的更为精致化产品化就还要再更进一步观察才能知道了。不过我们是真的很期待看到他们能实现自己的目标，让消费者可以有机会拥有这样多功能的物联衣物。