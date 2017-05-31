Windows on Snapdragon 让 PC 跟网络连接更紧密

在这次的活动中，两家公司公布了更多为 Windows 10 而设的 Snapdragon 芯片细节。原来，被选中的方案就是高通最新的旗舰产品 S835，而且如之前所说，这次合作是要带来完整的桌面版 Windows 体验（最终当然也会包括 Windows 10 S），所以用户不用担心微软会重蹈 Windows RT 的覆辙，像是兼容 x86 应用、Cortana、Windows Ink、Windows Hello 等功能都确定会出现在使用高通芯片的 Windows 设备上。



不过，微软到目前为止都还没有明确给产品加上一个类别的限制，换言之，笔记本、变形机、平板甚至说手机都可能成为双方合作的成果。而且，暂时只有华硕、联想和惠普证实自己正在开发基于 Windows on Snapdragon 的产品，除此之外还有多少厂商有意加入这一阵营，现在来看还是个未知数。







是说，所谓「Always Connected PC」的概念，并非一定要通过高通的零件来实现（Intel 的也可以啊）。但那些使用 Snapdragon 835 的产品，相对来说会具备一些特定的优势。比方说 gigabit LTE 的连线能力，就能给用户带来远胜其它设备的下载速度。在活动现场高通的一位代表只花了了不到半分钟的时间，就利用专设的 gigabit LTE 网络下载完了一部 1.9GB 的电影。尽管为了反映真实世界的情况他们将速度设在了 300Mbps 而非理论最高值 1Gbps，但持续稳定的传输速度还是给人留下了相当深刻的印象。



值得一提的是，使用 Snapdragon 芯片的 Windows 设备都会自带 e-SIM 支持，不用考虑额外卡片、插槽的影响（有 SIM 卡槽的设备也可以装上 e-SIM 转换器）。而且，未来用户还将可以在 Windows Store 中，根据自己的需要购买不同大小的流量包。即买即用，省去了专门去加入数据资费计划的麻烦。







在示范过程中，我们看到工作人员流畅地使用 Office 软件，在三个虚拟桌面间快速切换也是毫无压力。系统运行起来的感觉，应该跟英特尔的 Compute Stick 比较相近，对大部分普通使用者来说，体验应该是可以令人满意的。





10nm 的 S835 放在 14nm 的芯片旁边



使用 S835 芯片的另一个好处，就是它相对更小的物理尺寸。多出来的空间可以留给电池或其它零件，而且也能让厂商在设计产品时能有更大的自由度。另外，S835 的优异功耗表现，也能带来更持久的续航力。再加上诸如 Connected Standby 这样的功能（待机时保持连线，可用于同步、维持 Cortana 运行等），Windows on Snapdragon 的产品一次充电说不定可以撑过一天。



不过，上面提到的很多东西，在现阶段还只是微软和高通的愿景。在计划于圣诞假期进入消费市场的最终成品出来以前，我们还是会保持谨慎乐观。但不管怎么说，Windows RT 的剧情此番多半是不会再上演了，希望微软这次真正能让 Windows「移动」起来吧。