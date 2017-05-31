PhotoFast 推出世界首款苹果专用电话语音录制器「Call Recorder」

如果有很重要的电话内容需要保存的话，iOS 的用户其实选择并不多，过去大概只有用 3.5mm 耳机线接录音笔，或是通过蓝牙录音等方法。然而这样不仅操作麻烦，而且也难讲录下来的音质如何。PhotoFast 利用了 iPhone 7 移除了 3.5 耳机孔之后，解禁的 Lightning 音频相关技术资料，开发了这个名为「Call Recorder」的小录音设备，可以直接截取从 Lightning 口送出的高品质音频，并且直接录回手机的存储空间，或是插入的 microSD 记忆卡里。



Call Recorder 也提供了配套的 App，让你可以从 App 启动录音，或是直接按下机身上的红色录音键开启，甚至电话讲一半临时想要把接下来的内容录下来，中途插上也能录。不过，如果你原本是用手机内建的耳机、麦克风的话，切到 Call Recorder 时必须要转用它上面的 3.5mm 耳机孔，麦克风的收音也可能会与之前有落差就是啰。



除了 Call Recorder 之外，PhotoFast 还准备在未来推出拍片/直播取向的 Call Recorder Pro。除了 Call Recorder 拥有的功能之外，Pro 还有一个巨大的立体声麦克风，可以协助视频进行更清楚的收音，或是当一个高品质的录音笔。



Call Recorder 预计六月中上市，台湾定价 NT$3,799（约 860 RMB）。

