NextDrive 将通过「电」来悄悄深入日本居家环境



Wi-SUN 将可做为能源管理、智能照明、先进道路交通系统、防灾与工厂等应用的串接桥梁。而进军日本的 Cube J 则是将先通过支持由日本 IIJ 所主导推动的智慧电表系统，以 B2B2C 的合作方式，成为电力公司所推广的智慧电表配套核心，逐步深入日本居家生活之中 -- 当然，下一步就是吸引你「顺便」添购相关的物联网配件，来建构自己的物联家庭啰。





可提供最大 1km 传送距离，并支持 Mesh 丛集网络的 Wi-SUN，让 Cube J 基本上可以安装在居家的任何角落。而通过与智慧电表的链接，则是可以在手机显示最基本的电费、即时 / 历史用电量，并可在 App 里选择电力方案（日本的）。电力公司那端则是可以通过智能电表来达成具备配电自动化功能的智能电网，改善能源的配置。





在这次的 Computex 摊位上他们还展出了对于照护产品的支持以及新的红外线控制器（可以用来遥控没有智慧功能的居家产品）。结合了他们现阶段的物联网感测器、监视器乃至于对于照护产品的服务支持，即将于年底正式在日本推出 Cube J 的 NextDrive，相信将有很大的发展潜能。



