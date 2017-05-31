华硕发布 35 吋宽屏游戏显示器

你是不是看到了华硕的 34 吋宽屏显示器 Swift PG348Q，然后会感叹一声「啊，如果屏幕再大一点就更好了」的人？如果是的话，恭喜你！华硕新推出的 Swift PG35VQ 可能就是你在找的答案了。同样是 3440x1440 分辨率的它，硬是比前辈大了一寸，来到 35 吋的大小，但采用量子点技术的面板，让它可以有 HDR 的支持。配合华硕的 Aura 全套 RGB 背光系统，PG35VQ 的背面也有 RGB 灯光的花纹，不过除非屏幕离墙很近，否则并不明显。反倒是朝下方打的花纹依然只有红色 LED，据华硕的说法是因为这个投影的花纹要完全三色重叠有一定的困难度，因此在解决这方面的技术问题之前，只能先保持红色了。