华硕 VivoBaby 婴儿生理监测器确认将于 6 月上市



这款产品主要分为可以兼顾无线充电、Wi-Fi 网络连线以及显示健康信息工作的 OLED 底座部分，以及能够监控孩童状态的穿戴感测器，可穿戴在小孩的手臂或者是腹部上。两者之间是靠蓝牙 4.0 进行沟通，支持 iOS 与 Android 手机，并能通过底座来将警示通知或者是相关信息传送给家长的手机看到，材料部分采用的是医疗级的塑料，所以也不用担心小朋友不小心拿来啃。







之所以采用这样间接沟通的方式，华硕表示主要是希望尽量减少电磁波对小孩可能造成的影响。VivoBaby 的底座也可以做为充电的用途，并可在监测特定数据时直接在底座上显示如心跳或温度等信息，相对来讲也比起手机要来得更快速直观。感觉这样的产品对于照顾不小心生病的宝宝应该非常好用才是，一有状况就能马上给手机通报的话，也比自己在旁边不断定时瞎操心来得有效率一些呢。