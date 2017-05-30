三星在 Notebook 9 Pro 上给 S Pen 留了个藏身之所

对笔记本或平板用户来说，要去哪里找个额外的地方放触控笔总是件很麻烦的事情。毕竟不管放去哪里，都没有直接装在笔记本一起来得方便。而三星正是看准了这一点，才将 Galaxy Note 系列的设计移植到了最新的 Notebook 9 Pro 笔记本上。希望靠键盘底下那个为 S Pen 留下的小小插槽，能够成为吸引到消费者的卖点。
Notebook 9 Pro 所用的这支笔跟 Galaxy Tab S3 和 Galaxy Book 一样，使用了 0.7mm 的笔尖，具备 4,000 级压感而且支持 Windows Ink 和 Galaxy 手机上的 Air Command 功能。笔记本本身份为 13.3 吋和 15 吋两种大小，使用的都是 1080p 屏幕。跟之前不少三星笔记本一样，这款新品也支持通过 USB-C 为内建的 54Wh 电池充电。除此之外，它还搭载了 Kaby Lake Core i7 处理器，频率最高可提升至 3.5GHz。15 吋的版本采用的是 2GB 的 AMD Radeon 540 独立显卡，而 13.3 吋的版本则会使用英特尔集成显卡。发售信息目前官方还没有公布，等有消息的话我们再告知大家啰。