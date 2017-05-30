NVIDIA 推出基于 GTX 1080 的「Max-Q」游戏本参考设计

在今天的 Computex 发布会上，NVIDIA 为 PC 玩家带来了一款名为「Max-Q」的全新电竞笔记本参考设计。它的最大卖点，是能在过去基础上提升三倍性能的同时，也将机身轻薄度缩减至三分之一。具体一点说，你可以试想一下一台采用 GTX 1080 显卡的笔记本，但它只有 18mm 厚，5 磅（约 2.27kg）重而已。除此之外，这款设计还具备「WhisperMode」，能在需要笔记本保持低温、安静时对帧率进行对应的调整。
据介绍，基于「Max-Q」的笔记本新品将会从 6 月 27 日起开始出货（基本上你能想到的品牌都会有对相关产品），根据款式不同会采用 GTX 1060、1070 或 1080 这些不同级别的 GPU。其中最高端的版本，应该会比当下使用 GTX 1060 的 Razer Blade 更具吸引力。尽管没有具体的跑分信息，但在 NVIDIA 的官网上明确写道，「Max-Q」在以 4K 运行 3A 大作时平均性能相较 GTX 1060 笔记本会有 1.8 倍的提升。在发布会现场，老黄有拿出一台正在跑「Project Cars 2」的 5 磅重笔记本，按照他的说法，其性能要比 PS4 Pro 强出 60%。