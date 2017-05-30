英特尔发布全新 Core i9 X 系列处理器





18 核的这个 Core i9-7980XE 是 Intel 首颗运算能力超过 1TFLOP 的处理器，但预计售价也更向上了一阶，来到 US$1,999 之谱。同属顶规多核处理器的，还有 16 核的 i9-7960X（US$1,699）、14 核的 i9-7940X（US$1,399）、和 12 核的 i9-7920X（US$1,199）。所有的 Core i9 处理器基础时脉皆为 3.3GHz，最大 Turbo Boost 可达 4.3GHz，如果使用新的 Turbo Boost 3.0 技术的话，更可达到 4.5GHz。



再往下，是比较接近「传统」X 系列升级品的五颗新处理器。10 核的 i7-7900X 价格降到了 US$999，比去年便宜了一大截，时脉则是由 3.3GHz 到最高 4.3GHz 的 Turbo Boost。8 核的 i7-7820X、6 核的 i7-7800X、4 核的 i7-7740X、以及最后 4 核但没有 HT 的 i5-7640X 是 X 系列的剩余成员。







Intel 之所以大幅扩大顶阶、多核心处理器的产品线，主要是受到去年十核处理器销量甚佳的激励。看中了高端游戏玩家市场为了性能多花钱也愿意，这次 Intel 将 lGA 2066 同时向更多及更少核心的方向推进，不过它们的 TDP 高达 140W，所以组装电脑时要怎么散热，也是需要好好考量的点啰。



Intel 近来一直将笔记本处理器放在优先的位置，新系列推出时，常常都是笔记本芯片打头阵，然后才轮到桌机芯片。这次 Core i9 是完全以桌机为主的系列，是否表示 Intel 感受到了 AMD 的威胁？不论如何，对于机壳内所有零件都必需要是顶级的玩家来说，这应该是一时之选了吧。