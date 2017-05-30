这就是 Andy Rubin 打造的 Essential Phone

规格方面，这款设备搭载了高通 Snapdragon 835 处理器、5.71 吋 QuadHD 屏幕、4GB RAM、128GB 存储和 3,040mAh 的电池。拍照的部份，它的主相机选择了类似华为 P9 那样的黑白 + 彩色双 13MP 感光元件组合，正面则是一颗支持 4K 录影的 8MP 自拍相机。除此之外，在主相机的右侧有两个磁点，你可以用它来连接诸如 360 度相机（支持 UHD @30fps 录影）、充电底座等原厂配件。







值得一提的是，这款手机同样也去掉了 3.5mm 耳机插口，不过包装盒内附有 USB-C 到 3.5mm 的转接线。至于软件，Essential Phone 预载的是原生 Android 7.1.1。发售信息方面，单机的价格是 699 美元（约人民币 4,760 元），配合全景相机一起购买的组合价为 749 美元（约人民币 5,100）。手机共有黑、白、灰、绿四色可选，今天开始预售但还没有具体的出货时间。