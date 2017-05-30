Essential 也看准了家庭语音助理这个市场

除了公布旗下的第一款手机 Essential Phone 以外，Andy Rubin 的新公司今天还带来了一款名为 Home 的家庭助理设备。初看之下，这款整体趋圆型的产品跟 Nest 的恒温器会有点像，你可以通过语音、手势或直接看着它这三种方式点亮它的屏幕。就功能来说，跟市面上的其它产品基本上也是大同小异，但 Essential 声称其背后的 AI 技术能让自家的产品比别人更加聪明。
比方说，在播放音乐的时候，Essential Home 会探测你是否在与别人对话，如果是的话，它就会自动将音量调低。而且它会记录你的日常习惯，当「情况不对或是有灯没关这样的情况」发生的时候，它也会第一时间给你发来通知。其它像是提醒日历事项、设定闹钟、问答建议等等，就没有什么特别值得介绍的地方了。
至于软件，官方给出的名字是 Ambient OS，它是否是基于 Android 开发目前还不得而知，但鉴于 Andy Rubin 的背景，我们只能说可能性很大。按照 Essential 工程主管 Manuel Roman 的说法，Home 会探测你家中的布局、在室内的人以及家庭成员所使用的服务。它会直接与各类物联网设备连线，不通过云端，在隐私方面可能会符合一些敏感用户的需求。
目前官方还没有公布 Home 的发售信息，看来是想把精力更多放在手机之上。不过，他们已经向开发者发放了 SDK，应该也是希望能尽早建立起自己的生态圈吧。