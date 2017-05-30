Essential 也看准了家庭语音助理这个市场





至于软件，官方给出的名字是 Ambient OS，它是否是基于 Android 开发目前还不得而知，但鉴于 Andy Rubin 的背景，我们只能说可能性很大。按照 Essential 工程主管 Manuel Roman 的说法，Home 会探测你家中的布局、在室内的人以及家庭成员所使用的服务。它会直接与各类物联网设备连线，不通过云端，在隐私方面可能会符合一些敏感用户的需求。



目前官方还没有公布 Home 的发售信息，看来是想把精力更多放在手机之上。不过，他们已经向开发者发放了 SDK，应该也是希望能尽早建立起自己的生态圈吧。