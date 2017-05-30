戴尔的 Inspiron 27 7000 是一款借鉴 XPS 笔电设计的 AiO（更新：国行售价）

除了Inspiron 27 7000 以外，Dell 这次还带来了 23.8 吋的 Inspiron 24 5000。它的基础款使用的是非触控屏幕和普通的基座，另外加钱的话，可以升级成更适合工作室的触控屏幕和支臂结构。根据定价不同，消费者可以自行选配处理器、内存和硬盘，但显卡就只有 4GB 的 Radeon RX560 可选。Inspiron 24 5000 跟 Inspiron 27 7000 都会从今天开始率先于美国发售，前者的售价为 700 美元起（约人民币 4,760 元），后者暂时还没有公布。最后，Dell 还将一款 Inspiron Gaming Desktop 带去了台北，某种程度上说，这可能是一款会对他们旗下 Alienware 产品线构成威胁的产品。它的售价为 600 美元起（约人民币 4,080 元），在相对便宜的型号上可以选择 AMD Radeon 显卡（配有双卡槽），往上走也可以选择 6GB 的 NVIDIA GeForce GTX 1060。此外，买家可选购蓝色 LED 灯饰，但除了「很快上市」是确定的以外，具体的价格还没有公开。Inspiron 27 7000 的国行售价为 8,999 起，Inspiron 24 5000 为 5,999 起，Inspiron Gaming Desktop 为 6,999 起。