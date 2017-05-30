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华硕窄边框 USB-C 外接屏幕 ZenScreen 在 Computex 现身

可向下支持一般的 USB-A 接头。

Ross Wang
12 小时前
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跟上了窄边框的潮流（其实还有「Zen」命名流行），华硕最新的 USB-C 外接屏幕 ZenScreen（MB16AC）也在他们今年 Computex 的展出摊位现身。相较于先前的版本，这次其主打的是更窄的边框，来到了仅 6.5mm 的边框与 8mm 厚，重量也只有 780g。ZenScreen 的屏幕尺寸为 15.6 吋，分辨率有 Full HD，基本规格与先前差不多。但这次官方表示除了有 Display Link 的支持外，亦可通过内附的 USB-A（就是一般的 USB）转接线来支持一般的电脑，只是就必须要安装额外的驱动，而且会比起直接插上全功能的 USB-C 要多占用一些系统性能。屏幕功能方面这次则是特别加入了硬件的屏幕菜单，可以直接在其上调整相关功能并支持抗蓝光的滤镜选项。往下阅读更多介绍。


这次的 ZenScreen 正面有结合了一些金属的元素，底部除了一些按钮外，还可以看到一个小洞。而这是可以直接插入内附的原子笔来当支架使用的预留孔（是的，就是支一般的笔... 可惜目前不支持手写笔或是触控 XD），而且除了基本的横放外，也能直接改变方向直放，屏幕也懂得自动变换方向，感觉上既方便又很典雅，个人相当喜欢这样的设计。置于一直以来都有的 Cover 书套架则是也有提供。



ZenScreen 的背壳提供了整面的金属质感，机身的侧边感觉有点类似微软的 Surface 平板，加上机身上也仅有一个 USB-C 接口，配合窄边框的规格让整部机身看起来十分简约。据了解，ZenScreen（MB16AC）目前已经开始在台湾铺货了，售价部分官方则是透露将在 US$249（约人民币 1,700 元）上下。

Gallery: ASUS ZenScreen（MB16AC） | 11 Photos

ASUS ZenScreen（MB16AC）
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来源: ASUS
标签: asus, computex, computex2017, feature, featured, features, hands-on, MB16AC, monitor, typec, usb-c, UsbMonitor, zenscreen
By Ross Wang
从 Nikon D50 开始摸索摄影，一个不小心考上了国内少数的摄影学系后，便时常摸到很多摄影器材，喜欢摸索使用不同器材感受其特性。赞叹科技进步对于摄影产业造成的改变与帮助，也深刻体会影像与科技的不可分割。对于科技产品与好玩小物也极具兴趣。喜好拍摄的题材是街拍摄影，喜欢在喧闹的街道中探索鲜为人所注意的美丽景致。每天带着相机不放弃任何影像片段，如同每天将科技资讯挖掘介绍给大家一样，希望能透过自己不同的观察视野，让更多人了解与爱上科技。
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