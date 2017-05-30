华硕窄边框 USB-C 外接屏幕 ZenScreen 在 Computex 现身



这次的 ZenScreen 正面有结合了一些金属的元素，底部除了一些按钮外，还可以看到一个小洞。而这是可以直接插入内附的原子笔来当支架使用的预留孔（是的，就是支一般的笔... 可惜目前不支持手写笔或是触控 XD），而且除了基本的横放外，也能直接改变方向直放，屏幕也懂得自动变换方向，感觉上既方便又很典雅，个人相当喜欢这样的设计。置于一直以来都有的 Cover 书套架则是也有提供。







ZenScreen 的背壳提供了整面的金属质感，机身的侧边感觉有点类似微软的 Surface 平板，加上机身上也仅有一个 USB-C 接口，配合窄边框的规格让整部机身看起来十分简约。据了解，ZenScreen（MB16AC）目前已经开始在台湾铺货了，售价部分官方则是透露将在 US$249（约人民币 1,700 元）上下。