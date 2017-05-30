华硕 ZenPad 3s 与 ZenPad 10 平板小改款登场（动手玩）



这次同时更新的，还有更有气质的 ZenPad 3s 10 与 ZenPad 3s 8.0，两款都在原本的金属背盖顶端，加入同样是灰色系的分段塑料条。并且同样强调 Unibody 机身、钻石切割边框、DTS 音效等。规格部分，在有着 2K 分辨率的 7.9 吋版本上，华硕为其采用了高通 S652 处理器，并提供 4GB 或 3GB RAM、32GB 或是 64GB 存储空间的不同规格款式，电池则为 4,680mAh，主副相机则为 12MP 与 5MP 的组合，系统则是直接预载了 Android 7.1。





ASUS ZenPad 3s 10 则是特别强调屏幕占比（78%...），只有 4GB RAM 与 32GB 内建存储空间的组合，感觉相对前面两款都要更为高端些，所以支持触控笔、双立体扬声器、QC 3.0 快充（电池为 7,800mAh）就好像并不意外，但系统仅支持到 M 就有点让人难懂了。其屏幕采用的是 2,048 x 1,536 的 9.7 吋 LED 背光 IPS 面板，处理器则为高通的 MSM8956 1.8GHz 的六核心处理器，相机则是为 8MP 与 5MP 的组合，重 490g 并且仅有灰色的版本。







简单动手玩了一下这次的两系列 ZenPad，感觉编织纹的质感就像是 Google Daydream 的亲戚，给人柔和的感觉。至于 3s 就是在可以依然感受到满满的金属感觉的同时，有了一点细部的造型装饰改变，手感也因为金属中框的关系感觉相当扎实。对了，以上这几款产品也都跟上了 Type-C 的 USB 接口的流行，所以若要在 7 月的预计上市时间购买的话（价位未定），就要多注意一下自己手边的配件是否能通用啰。