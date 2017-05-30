华硕 ROG Zephyrus：全球最薄的 GTX 1080 游戏本

来到在主场台湾举办的 Computex 2017，除了常规的 PC 新品外，华硕也照例更新了 ROG 系列的电竞产品线。而这次最吸引眼球的，毫无疑问就是堪称全球最薄 GTX 1080 电竞机的 Zephyrus。它的机身只有 16.9mm 厚（目前同类产品中位列顶尖的 Razer Blade Pro 也有 22.5mm 厚），2.2kg 重，不出意外是拜 NVIDIA 新推出的 Max-Q 参考设计所赐。
之所以能做这么薄的原因，很大程度上跟新的散热设计有关。当你把 Zephyrus 的盖子打开的时候，里面的机构会将底板撑开大约一公分左右，除了增进气流之外，也可以有效地将里面的发热部件与底板隔离，这样放在大腿上就不会烫了。同时，在键盘右下角设有一块可兼顾数字键功能的触控板，而键盘本身也可以设定不同灯光颜色来突出特定按键（比如说 WASD 或 QWER）。
而在规格方面，Zephyrus 还配有一块支持 G-Sync 的 15.6 吋 1080p 广角防眩光屏幕，同时搭载了 Kaby Lake Core i7 7700HQ 处理器、四芯 50Wh 电池、最高 24GB 内存以及最高 1TB 的 M.2 PCIe x4 SSD。至于接口，有一个 USB 3.1 Type-C、四个 USB 3.1 Type-A、一个 HDMI 和一个耳机插孔。软件部份，它将预载已经升级到 Creators Update 的 Windows 10，像是游戏模式、Beam 直播这些新功能，应该能满足不少玩家的需求。
除了 Zephyrus 这样的顶级明星产品以外，为了满足不同类型游戏玩家的需求，华硕今天还推出了两款 ROG Strix 系列的新品。其中 ROG Strix SCAR Edition 是专为 FPS 作品而设，它采用了 Core i7 处理器、NVIDIA GeForce GTX 10 系列显卡和刷新率 120Hz、响应时间 5ms 的屏幕。而 ROG Strix Hero Edition 面向的则是 MOBA 玩家，它同样搭载了 Core i7 处理器、GTX 10 系列显卡和 120Hz 的广角屏幕，但显示侧重点被放在了色彩保真度上。
发售信息方面，官方暂时还没有公布太多，感兴趣的朋友记得留意之后的消息啰。