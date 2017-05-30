华硕 ROG Zephyrus：全球最薄的 GTX 1080 游戏本

之所以能做这么薄的原因，很大程度上跟新的散热设计有关。当你把 Zephyrus 的盖子打开的时候，里面的机构会将底板撑开大约一公分左右，除了增进气流之外，也可以有效地将里面的发热部件与底板隔离，这样放在大腿上就不会烫了。同时，在键盘右下角设有一块可兼顾数字键功能的触控板，而键盘本身也可以设定不同灯光颜色来突出特定按键（比如说 WASD 或 QWER）。

而在规格方面，Zephyrus 还配有一块支持 G-Sync 的 15.6 吋 1080p 广角防眩光屏幕，同时搭载了 Kaby Lake Core i7 7700HQ 处理器、四芯 50Wh 电池、最高 24GB 内存以及最高 1TB 的 M.2 PCIe x4 SSD。至于接口，有一个 USB 3.1 Type-C、四个 USB 3.1 Type-A、一个 HDMI 和一个耳机插孔。软件部份，它将预载已经升级到 Creators Update 的 Windows 10，像是游戏模式、Beam 直播这些新功能，应该能满足不少玩家的需求。

