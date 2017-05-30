宏碁版 Windows Holographic VR 设备动手玩



Acer 在体验的开始之前，一直跟我们解释 MR 的特殊之处，不过实际上进入体验空间所玩到还是比较偏向 VR 的部分，并没有任何现有空间中的现实事物（自己的手脚之类的）「混进」这次的体验之中。Acer 的头戴设备示范使用的是操作设备是 Xbox 的摇杆，可以用来移动、改变方向或者是选择物品。看到这里，大家应该会疑惑，这个支持六向与镜头空间定位的 HMD，不是应该要能够达到房间规模的虚拟实境体验吗？



事实上，它的确是能有这样的效果，而且坦白讲，在没有灯塔做为精确定位参考点，甚至现场就连空间辨识的预扫都没做的状态之下，这款头戴设备就已经可以通过其上的感测器达到很不错的 VR 定位效果，并懂得提醒你避开大范围的墙壁。一开始我们仅有设定基本的身高数据，就可以开始进行体验了。这真的相当厉害，也代表着这样的设备将不受灯塔范围的限制（不过还是要看连接着电脑的线的长度了）。

Acer 的头戴设备可以戴着眼镜使用，不过一样还是会有闷热的起雾问题。分辨率部分个人觉得不差，因为在虚拟场景中的屏幕文字都可以看得清楚，相关物件也满锐利的。根据官方人员的讲法，这款头戴设备的更新率最高可以达到 90fps，而在观看符合这样规格的 VR 视频时，就能提供较为顺畅不太会造成不适应的问题发生。



整体而言个人对于 Acer HMD 的体验算是感觉相当正面的，毕竟仅需单机 US$299 / 含控制器 US$399 的售价来讲，就能拥有可以在虚拟实境中走动的体验，的确是有着相当的吸引力。更别说，后续如果能有更多 MR 混合实境支持的话，应该也将有着更多的使用弹性。





小编这次也有玩到 Acer 现阶段仍在开发当中的 StarVR 虚拟实境设备。必须说，他们所强调的广角效果真的非常不错，拿来玩枪战游戏基本上一般人视角范围内能看到的敌人都能察觉，玩起来相当痛快。只可惜现阶段这个开发的版本还不具备有调整焦距的功能，也不建议带着眼镜体验，所以有点不太能确定 StarVR 的分辨率是否足够。这些也许还有待后续正式版本再来体验尝试了。