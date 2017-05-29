华硕发布一系列新 VivoBook 笔记本



接下来，是同样类似 ZenBook 设计、并且也是 15.6 吋的 VivoBook S15，不过这次是主打窄边框和位价位，所以它大约只是一般 14 吋笔记本的大小。内建最高 i7-7500U 处理器和 GTX940 显卡，应该能胜任大部份一般的办公室工作吧。



台湾 VivoBook Pro 定价 NT$36,900 起，VivoBook S15 也要 NT$35,900 起，和海外 US$799 / $499 起相比，着实是贵上不少。华硕解释这应该是规格上的差异导致的，台湾并没有推出最便宜的规格。前者六月下旬开卖，后者则是即日起就上市啰。



VivoBook Pro 定价 US$799 起，而 VivoBook S15 更是 US$499 起，接下来我们会看看真机有没有什么值得一提之处啰。