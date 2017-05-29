华硕 ZenFone AR 台湾推出时间确定

拥有 TriCam 三镜头配置、可同时支持 DayDream 和 Tango 的华硕 ZenFone AR，终于在这次的华硕于 Computex 展前的记者会有了更多上市信息。根据我们与华硕 CEO 沈振来的专访中得知，ASUS ZenFone AR 目前直指着将在六月中就可在台湾推出，接着也将在半个月后于美国登场。
访谈中沈振来亦透露，针对此手机初登场时稍微有点差强人意的 AR 应用顺畅表现，现阶段华硕已经可以在目前 100 款左右的 Tango AR apps 中有约 40~50 个都可正常且稳定地支持且运行。而根据我们的今日现场的测试了包括 BMW i Visualiser app、Vision、iStaging (台制的居家装潢 app) 与 Matterport Scenes，都有别于以往有了出乎意料顺畅的表现。据称，华硕也将持续与 Google 一起举办 AR 相关的开发者大会，并预期次年度支持的 Tango app 将会超越 1,000 个。
回顾一下规格，ASUS ZenFone AR 具备高通 S821 处理器，并拥有惊人的 8GB RAM 的配置，屏幕尺寸则有 5.7 吋（WQHD 分辨率、Super AMOLED 面板），系统则是运行着 Android 7.0 Nougat。这款在我们先前动手玩中有条不紊地支持 AR 与 VR 的强大手机，也是在联想 Phab2 Pro 之后搭载 Tango 技术的消费级产品，更准备将消费者带向 MR 混合实境的延伸应用。至于价格部分，CEO 则是只跟我们透露了不会比 Galaxy S8+ 还要更贵。所以看来这个 8GB RAM 的手机，应该会在现阶段旗舰机中拥有不错的价格表现呢。