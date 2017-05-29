搭载 NanoEdge 窄边框的华硕 AiO 两款新品登场！

除了一票笔记本产品外，华硕也没忘了更新他们的 AiO Windows 产品线，带来具备 NanoEdge 超窄边框的 23.8 吋两款新产品。其一为号称屏幕占比高达 88%、上端与左右两边仅 2mm 厚的 ASUS Vivo AiO V241，搭载的 Full HD 多点触控与 100% sRGB 的屏幕拥有抢眼的窄边框规格，并且在底部搭载 SonicMaster 的立体喇叭 -- 视频镜头也被藏在这。V241 搭载第七世代的 Intel Core i5 处理器，并可通过 NVIDIA GeForce 930MX 独显带来不错的使用体验。建议售价部分，将会从美金 699 ~ 899 左右，而且其实很快地就可以在下周于台湾开始陆续上市，并有金黑与银白两色可选择。
再来，是屏幕占比更为惊人的高端产品 ASUS Zen AiO ZN242，来到了比 V241 更强悍的 90% 的表现，虽然边框也是 2mm，但其实底部更细，所以整体视觉更为美型。整个 AiO 本体因为窄边框还有圆形底座的关系，感觉更像只是颗屏幕，但其实其内含了强悍的 Intel Core i7 处理器、32GB RAM 与 NVIDIA GeForce GTX 1050 显卡，并可选配 512GB PCIe SSD 或者是搭载 Intel Optane 内存技术的 HDD。
有意思的是，在 ZN242 正面找不到的镜头，其实华硕想到了改用弹出式的镜头来提供，并提供 Windows Hello 认证的红外线镜头，加上背壳上 ASUS 商标的散热口设计，也是相当有意思的设计之一。同样搭载 NanoEdge 规格的 Zen AiO 预计将会在九月上市，建议售价则是依规格将从美金 999 元起。