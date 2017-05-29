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Image credit: ASUS
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搭载 NanoEdge 窄边框的华硕 AiO 两款新品登场！

皆使用 23.8 吋的超窄边框屏幕，相当美型的 AiO 电脑。

Ross Wang
1 小时前
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ASUS
除了一票笔记本产品外，华硕也没忘了更新他们的 AiO Windows 产品线，带来具备 NanoEdge 超窄边框的 23.8 吋两款新产品。其一为号称屏幕占比高达 88%、上端与左右两边仅 2mm 厚的 ASUS Vivo AiO V241，搭载的 Full HD 多点触控与 100% sRGB 的屏幕拥有抢眼的窄边框规格，并且在底部搭载 SonicMaster 的立体喇叭 -- 视频镜头也被藏在这。V241 搭载第七世代的 Intel Core i5 处理器，并可通过 NVIDIA GeForce 930MX 独显带来不错的使用体验。建议售价部分，将会从美金 699 ~ 899 左右，而且其实很快地就可以在下周于台湾开始陆续上市，并有金黑与银白两色可选择。

再来，是屏幕占比更为惊人的高端产品 ASUS Zen AiO ZN242，来到了比 V241 更强悍的 90% 的表现，虽然边框也是 2mm，但其实底部更细，所以整体视觉更为美型。整个 AiO 本体因为窄边框还有圆形底座的关系，感觉更像只是颗屏幕，但其实其内含了强悍的 Intel Core i7 处理器、32GB RAM 与 NVIDIA GeForce GTX 1050 显卡，并可选配 512GB PCIe SSD 或者是搭载 Intel Optane 内存技术的 HDD。

有意思的是，在 ZN242 正面找不到的镜头，其实华硕想到了改用弹出式的镜头来提供，并提供 Windows Hello 认证的红外线镜头，加上背壳上 ASUS 商标的散热口设计，也是相当有意思的设计之一。同样搭载 NanoEdge 规格的 Zen AiO 预计将会在九月上市，建议售价则是依规格将从美金 999 元起。

Gallery: ASUS Vivo AiO (V241) 動手玩 | 7 Photos

ASUS Vivo AiO (V241) 動手玩
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Gallery: ASUS Zen AiO (ZN242) 動手玩 | 7 Photos

ASUS Zen AiO (ZN242) 動手玩
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标签: all-in-one, AllInOne, asus, pc, v241, vivo, windows, zn242
By Ross Wang
从 Nikon D50 开始摸索摄影，一个不小心考上了国内少数的摄影学系后，便时常摸到很多摄影器材，喜欢摸索使用不同器材感受其特性。赞叹科技进步对于摄影产业造成的改变与帮助，也深刻体会影像与科技的不可分割。对于科技产品与好玩小物也极具兴趣。喜好拍摄的题材是街拍摄影，喜欢在喧闹的街道中探索鲜为人所注意的美丽景致。每天带着相机不放弃任何影像片段，如同每天将科技资讯挖掘介绍给大家一样，希望能透过自己不同的观察视野，让更多人了解与爱上科技。
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