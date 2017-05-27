NASA 的 Juno 探测器首波科研结果出炉

在去年中进入木星轨道的朱诺（Juno）探测器，每 53.5 天会有一次机会高速掠过木星云顶约 4,300 公里的高度。之所以设计成周期这么长的轨道，是为了尽量减少朱诺在木星强大的磁场与辐射带中滞留的时间，但又能以前所未有的近距离对木星的大气、磁场、和化学组成做分析。当然，Juno 将短暂「近距离接触」时收集到的资料传完地球也是要时间，刚好就在远离木星的时候慢慢传啰。
去年八月底 Juno 第一次冲向木星时收集到的数据，到现在才首度发布。最重要的三个发现，首先是木星的北极不像大部份的行星，甚至木星自己的南极一样，由一个大型的气旋所主宰，而是被 Juno 的相机拍到无数个小涡旋，互相围绕着打转（上图）。科学家无法确定这种现象形成的原因，甚至它是个固定的特征，还是只是巧合地刚好被拍到是如此都不知道。幸好 Juno 还会再从同样的角度经过多次，应该有助于进一步地了解这种奇怪的现象。
其次，是木星的磁场并不如之前所想像的均匀，而是明显地有强弱之分，最强处甚至达到 7.766 高斯，约是地球磁场最强处的 10 倍。这个发现让科学家对原先木星内部结构的推断有了疑虑，似乎磁场的产生在更靠近表面的地方，而非相对稳定的地壳深处。最后，木星外观上极为醒目的带状云，有可能每条的结构和成因都不尽相同。依照 Juno 的资料，靠近赤道的带状云其实是深入地表的一个大型环流结构的一部份，但高纬度的带状云则是只延伸到表面底下一点点，就转变成其他结构了。
无论如何，这只是 Juno 第一次靠近木星的新发现，所以科学家大多是知其然，而不知其所以然。再多收集几趟资料，或许就能对这些神祕的现象有新的解释了吧。Juno 七月 11 日下一次靠近木星时，将会正好从大红斑上方略过，除了收集资料之外，我们应该也能享受一下置身全太阳系最大的风暴之上的风景了。