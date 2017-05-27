活 · 科技：AfterShokz Breez Titanium 骨传导耳机

既然说了 Breez Titanium 是 Sportz Titanium 的无线升级款，那在耳机的部份两者的外观相像，也就不算什么意外的事情了。简单来说，它看起来跟一般的后挂式产品并没太大的分别，要说不同，无非就是用的时候可能会被人问「怎么不把耳机塞耳朵里」而已。此外，名字里有「Titanium」，就代表着 Breez 同样采用了类似 Trekz 那样的钛丝框架 + 橡胶外皮结构。这种组合的优点是重量轻韧性强，Breez 的耳机部份只有 20g，平时随便你怎么弯曲，它都能马上恢复原样。



不过，Breez 说是无线升级款，耳机跟手机间是直接连蓝牙没错，但电池和操控的部份，还是用了拖一根短线出来接到领夹上的设计。相较于有线耳机，这种方案提供的活动自由度肯定更大，但跟 Trekz 那样运动向的纯无线耳机相比还是会有差距，而这也就是笔者认为它更偏日常向的原因。平时在骑车、步行时，只要没什么幅度特别大的动作，这根短线的存在感并不会很强，而它带来的操作便利性也都是实实在在的。







是说，之前的 Trekz 为了精简机体，把按键都做到耳挂上无可厚非。但在理想状态下，至少个人是觉得，把手伸到胸前按按钮还是会比伸去耳朵后面要方便一点。而且当时在评测 Trekz 时也说了，耳机旁平时使用频率最高的多功能键并不算很好按，但这在 Breez 上就完全不是个问题，因为领夹的外侧面直接扮演了多功能键的角色。那么大一条你整个都可以往下按，操作起来真的要轻松许多。



值得一提的是，Breez 的颈带部份也变得比笔者之前体验过的 Trekz 更贴近后颈一点。这种设计的好处是，配戴的时候不会再那么容易被帽衫帽子之类的东西带到（碰到的话耳机跟皮肤的触点容易移位，不利于骨传导）。缺陷当然也有，在体验过程中感受最明显的一点，就是颈带缩短之后，耳机不听挂在脖子上的时候，可能会有一点点轻微勒到的感觉。不过，这种情况估计是因人而异，说到底可能只是笔者自己比评测 Trekz 时更胖了而已...



此外，戴眼镜的朋友也不用担心镜腿跟耳挂没法共存。Breez 上对应的位置宽度并不算很大，反正笔者自己试戴过的几副眼镜，都没觉得有什么影响。而且正如前面所说，要是不把这款产品特地当运动耳机去用的话，平时头部应该不会有什么大的动作，那这就更不会影响到眼镜的配戴了。







至于无线收信、通话质量、防水、续航力这几个方面的表现，Breez 基本上都跟之前的 Trekz 持平。蓝牙的有效距离大约在 10 米左右，然后设备本身有 IP55 的防尘防水机能。通话的时候，麦克风抗噪的效果还算理想，但声音一样还是会显得有一点闷。话说，Breez 标称的续航时长跟 Trekz 一样都是六小时，实际使用下来结果依旧有富余，每次充满电后，笔者听 Podcast 基本上都能持续七个半小时左右。这样的表现个人是满意的，但难讲会不会有人有更大的需求，会觉得反正都多一个领夹了，电池再做大一点会更好（比如说整天在外面跑的司机？快递员？）。毕竟电池（领夹）部份的重量是挂在衣服而不是耳朵上的，重一点无妨，不知道厂方未来会不会有加推个耐久版的打算呢？



最后来谈谈听音体验，首先还是那句话，现阶段的骨传导耳机只是帮你解决能不能听到的问题，苛求音质并没有太大的必要和意义。在这个前提下，可以说 Breez 很好地完成了任务。它的发声清晰度不输 Trekz，除非是人声鼎沸的环境会有点听不清，平时像地铁、骑车这样的情景基本上都不会有什么问题。需要改进的地方，依旧是漏音和耳机部份的震动，只要把音量调大，这两方面的不足就会显现出来，对隐私的保护还有舒适度还是会造成一些影响的。不过，考虑到 Breez 并非旗舰的定位，在这方面个人倒是也没有太大的奢求，据说 Trekz 的后继款今年夏天就会推出，或许到时候厂方会准备什么惊喜也说不定啊。







总的来讲，如果你有考虑要入手骨传导耳机的话，这个市场目前依旧算小众，而有多年经验积累的 AfterShokz，其产品估计仍是当下最可靠的选择。那 Breez 这款新品，笔者个人认为，会更适合运动频率没那么高的用户。只是日常使用，它的操控性比 Trekz 更好，人民币 598 元的价格（约 HK$680 / NT$2,620，具体的港台售价厂方正与经销商洽谈中）也相对更便宜一点。设备整体基本上没什么能挑剔的地方，硬要说的话，如果能把续航再做久点超过 Trekz，满足更大需求的同时，宣传的时候作为卖点也会更容易吸引到人买下去吧。