HTC Link 是又一种不同的手机 VR 装置

目前市面上的 VR 装置大概分成两种 -- 高阶的拥有自己的萤幕，并由电脑驱动；较入门的则是直接把手机装进头戴装置里，由手机来兼任显示与运算装置。很快地第三种装置就要登场，也就是把运算单元也做进头戴装置里的机种，像 Google 刚发表的 Daydream VR 。
不过，HTC 日本刚推出的 HTC Link，又是不一样的另一种装置：它自己内带显示（和 Vive 一样的 1080 x 1200 x 2 面板），但透过 USB-C 连线到 HTC U11 手机，直接由 U11 进行运算，有点介于现有的几种 VR 产品之间的感觉。HTC Link 有自己的定位系统，提供 2m x 2m 空间内的六个自由度追踪，而控制器则是透过类似 PlayStation VR 那样的方式，用顶端的光球来定位。
当然，一切还是要看目前日本限定的 HTC Link 到底售价几何，才知道应该如何评价它的定位。从一个方向来说，它应该会比内建处理器的独立 VR 装置轻且便宜（如果不算手机的成本的话），而另一边它又应该会比直接插入手机的 VR 头戴装置要有更好的画质表现和定位能力。这种形式的 VR 装置有没有掘起的机会呢？看来 VR 装置的战国时代已经来临了啊！