金立推出前后均配有双摄组合的 S10 拍照手机

至于其它规格，则有首发的联发科八核心 2.5GHz Helio P25 处理器、5.5 吋 1080p 屏幕、6GB RAM、64GB 容量和 3,450mAh 电池。尽管造型上槽点明显，但真机拿到手里实话说质感还颇为不错。现场动手玩时系统的流畅度也能令人满意，但屏幕的亮度似乎有些不足。主推的人像自拍虽不能说完美，但从展台边许多女生试拍后的反应来看，应该是足以让许多普通用户满意啦。



除了 S10 以外，金立这次也另外带来了两款定位相对低一些的同系列新机 S10B 和 S10C。前者依然以拍照为主轴，主相机采用了 13MP + 5MP 的双 CMOS，自拍相机 16MP 同样也配有柔光灯。机身整体的设计语言跟 S10 相近，但背盖换成了工艺更简单的三段式设计，同时它也搭载了联发科 Helio P10 芯片、5.5 吋 1080p 屏幕、4GB RAM、64GB 容量和 3,700mAh 电池。至于 S10C 就更偏向入门级，Snapdragon 427、5.2 吋 720p 屏幕、4GB RAM、32GB 存储、13MP + 16MP 相机以及 3,100mAh 电池这些规格，相对来说就不算太亮眼了。

