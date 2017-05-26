Android 联合创始人打造的新手机可能在 5 月 30 日亮相

Andy Rubin 三月时放出的一张新机预告图，实话说吊起了不少人的胃口。而现在，由他创立的 Essential Products, Inc 在 Twitter 上宣布，在美国时间 3 月 30 日这天，将会有一件「大事」发生。不出意外的话，Android 联合创始人再出发后的第一款作品，届时就将正式登场亮相了。
在一些早期的报道中，都指出 Essential 将会是一家以手机、平板、移动软件为主要产品的公司。Rubin 预告的那款原型机，据称屏幕尺寸比 iPhone 7 Plus 要大，而且会采用无边框设计和陶瓷材质的背盖（类似小米 MIX？）。除此之外，Essential 似乎也在开发类似苹果 3D Touch 和磁性充电方面的技术，感觉上是走在很前面，但具体情况如何还是要等到产品出来后才知道。
值得一提的是，在后续发布的一条推文中，官方似乎还暗示到时候还将会有 360 度全景相机的配件跟手机一同推出。是说，Rubin 过去曾做过一款名叫 Sidekick 的类似产品，而且他在最近的推文里，似乎也已经间接承认 Essential 在做这方面的东西呢。
We heard you @renan_batista - here's something to hold you over until next week: pic.twitter.com/QSIeXyjKNq— Essential (@essential) May 25, 2017