Android 联合创始人打造的新手机可能在 5 月 30 日亮相





值得一提的是，在后续发布的一条推文中，官方似乎还暗示到时候还将会有 360 度全景相机的配件跟手机一同推出。是说，Rubin 过去曾做过一款名叫 Sidekick 的类似产品，而且他在最近的推文里，似乎也已经间接承认 Essential 在做这方面的东西呢。





We heard you @renan_batista - here's something to hold you over until next week: pic.twitter.com/QSIeXyjKNq — Essential (@essential) May 25, 2017



