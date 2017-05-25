小米 Max 2 补上了前代的不少缺憾

从去年开始，国产厂商似乎纷纷在大尺寸手机市场中看到了机会，先后涌现出了不少主打大屏幕 + 大电池的产品。而小米 Max 便是其中的佼佼者，如今一年过去，厂方也适时推出了后继的新机。刚刚亮相的小米 Max 2，在外型上不能算有什么特别大的亮点。正面屏幕旁的黑边变细了（0.7mm），但与此同时边框加粗。三段式的金属背盖现在变成了 iPhone 样式，也算是符合当下国产机的潮流。比较奇怪的是，这次小米在首发时似乎只准备了金色这一种配色，哪怕跟选项不算丰富的前代相比，选择面也小了许多。
规格方面，小米 Max 2 依旧使用了 6.44 吋的 1080p LCD 屏幕，同时配有 Snapdragon 625 处理器、4GB RAM 和支持 QC 3.0 快充（9V 2A）的 5,300mAh 电池。拍照部份，背后使用了跟小米 6 一样的 12MP IMX386 感光元件（像素尺寸 1.25μm），正面则是一颗 5MP 的自拍相机。此外，这款手机还加入了双功放立体声扬声器，同时软件也终于随 Android 升级补上了分割屏幕的功能。比较遗憾的是没有 NFC，Mi Pay 会没有办法很好地使用。
发售信息方面，小米 Max 2 分为 64GB 和 128GB 两个版本，价格各为 1,699 和 1,999 元，将会从 6 月 1 日起发售。