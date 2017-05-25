Moto G5 Plus 港台发布动手玩



G5 Plus 搭载了一块 5.2 吋的 Full HD 屏幕，采用八核心的高通 S625 处理器，运行 Android 7.0 系统，电池有到 3,000mAh。主打的相机则是类似 S7 规格的 12MP f/1.7 主相机，但少了 OIS 光学防抖；前置视频相机则为 5MP f/2.2。整体而言手机在一般使用下还蛮顺畅的，外观的话就是很 Moto 手机的样子，基本上就是很圆润好握，背壳虽然是金属材质的，但因为上了层漆所以摸起来很防滑又容易因为指纹而有覆盖着一层油的感觉。





主镜头突起的有点多，所以手机正面向上的时候会有一点斜度。有意思的是，它的听筒直接就是手机的扬声器 -- 一听还以为这是台双喇叭的手机（毕竟声音出来的方向不太一样 XD），结果其实只有单扬声器。Moto G5 Plus 还搭载了指纹辨识的机能，而且正面外观看起来很凹陷... 但不能真的按压，就是个触控的感应器。通过 Moto 原厂的 app 则是可以将此按钮改成多功能的触控板，用来直接取代系统按钮。





Moto 还支持许多手势功能，包括转动手机两次启动相机（连按两次电源键也可以快启），还有拿起手机时会主动显示类似 AOD 的 Moto 招牌圆圈，除了时间日期外，也会显示一些手机的电池信息与通知功能。直接在此画面按压通知的话，则是会显示基本信息的预览，并且用上滑的方式来解锁开启。应该是最令人好奇表现的相机部份，必须说对焦反应在这样等级的机型上真的满快的，不过还是稍微逊色于 Galaxy S8 一些 -- 亮度够的状况下还是 S8 比较快，但一旦来到稍微偏暗的场景，两者速度就没有太大差异。画质的部分，底下我们已经有做了简单的实拍。只能说自动 HDR 还不错，不太会察觉到它有在作动，不过整体照片的质感还是抹除感与对比有点重。不过对焦是真的很不赖啦！在公园拍猫基本上快速连拍抓拍都节奏非常明快，如果猫咪赏脸的话是满容易拍到可爱的照片的。