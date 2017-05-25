英特尔将加紧脚步推动 Thunderbolt 3

「USB type-C」是那个最近开始兴起，椭圆形且正反插都可以的实体接头，但用 USB type-C 接头并不表示里面的讯号一定要是 USB 3.1 规格的 -- 除了大家都知道，用来接耳机的 USB Audio 之外，大概另一个用 type-C 接头的知名规格，就是英特尔的 Thunderbolt 3 了吧。
不过因为 Thunderbolt 3 到目前为止都是英特尔独占的规格，而且要额外的芯片处理信号，所以无论是配备的机器、还是支持的周边，都不算是特别丰富。虽然 Thunderbolt 3 相对于 USB 3.1 有着绝大的速度优势，但从厂商的角度来说，多花成本去加入一个没人用的规格是没什么必要的。
为了避免 Thunderbolt 3 被「遗忘」，英特尔决定未来将 Thunderbolt 3 的功能内建到 CPU 里，并且开放授权给所有人，无须授权金。理论上这表示 AMD 也可以自由的采用 Thunderbolt 3，只是不一定他们会不会这样做就是了。
但即便在主机端 Thunderbolt 3 变得更便宜、也更常见，终就还是要周边厂商（特别是存储和显示）愿意出支持的相关产品，消费者也要愿意买单势必较贵的周边和线材才行。Thunderbolt 3 在一般用途上还是很难取代 USB 3.1，但至少消费者未来应该不用再为「我这 USB 接口到底支不支持 Thunderbolt 3？」而烦恼了吧。