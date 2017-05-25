Gogoro 2 Plus 动手玩：可当货车也能改装玩乐的「大平台」概念电车

Gogoro 2 舍弃了初代最引以为傲的一体式铝合金车架，导入了一般汽油机车的钢管车架、悬吊（由中置多连杆改成双避震）、侧架、刹车（前单二，后维持原样，但至少还是后碟煞）的规格，从根本上大幅度地降低了智能双轮的制造成本与维修难度。Gogoro 也同时在今天的发表会上宣布将会与一般三方合作维修销售的计划，基本上就是拥抱一般油车车行的宣示。







传动系统也从皮带带动改成了链条，也算是因应双人骑乘可能必须要让齿比调整的更偏向扭力取向一些而必须对应的改变。另一方面也能大幅度延长耗材的寿命 -- 其实从后面看这台车还蛮帅的，有点像大型重机，只是那个摇臂还有外盖...只能说毕竟还是低价车款啰，也许车真的卖得不错，之后还就还能像初代车那样「再度任性」吧。





图、侧壳打开就可以进行基本保养。

图、采用鱼眼设计的 LED 头灯。

简单地说，Gogoro 2 车系除了核心的电控与电能的动力部分，大多数的车行应该都可以进行基本的换胎、换油 / 水与避震等耗材的维修更换保养。更厉害的是，这次 Gogoro 2 将前面板的行车电脑与磁吸式规格改到了后方两侧的车壳，进一步简化维修的难度，让一般保养将不再需要顶起车体，就可以直接进行。后扶手则是比起一代要高，也比较容易握持了。这次的低端车款则更是将高科技的配件降到最低，补助完后等于最低可以近台币 4 万出头，感觉就是准备好了要用换电的优势攻占小牛、e-moving 等入门低价充电车种的市场（可以双载，车型又比较四方，干脆叫大牛好了～误）。车体外观则是上半部采用亮面烤漆，腰线以下则为雾面的烤漆，车上也预留了许多的扩展孔，包括前面版、鱼眼大灯两旁、照地灯还有车厢内也有两处。龙头的按钮质感也有一点下降，类似前代的智慧仪表板也在其上，并且也有改款，但彩色仪表板从全彩改到了只有外圈一圈有色彩，将会显示车子的各式状态。Gogoro 2 将会预载 iQ System 4.0，也将可显示即时动力输出，做为第二仪表板，可显示动力、能源效率、倾角、加速感测、骑乘纪录。Gogoro 2 车厢也变得更大据称可以塞得下两颗 3/4 帽（虽然看起来很卡啦），车灯部分则是为了省电而依然是全面 LED 化。初代使用的 12 寸框，到了 Gogoro 2 则是改成很东南亚风的大轮细框，使用的是 14 寸（前轮）与 13 寸（后轮）的组合，轮胎的选择也比起初代要多，原厂还是放了装上巧克力胎的版本，让车子更有滑胎风格（目前第一代 Gogoro 还限定只能换原厂胎呢...），还有一些很疯狂的改装，都可以在图集中看到。刹车的部分虽说还是前后双碟，但前刹车相较 1 系列降级成单向双活塞，碟盘尺寸则分别为 220mm 与 180mm，但加入了 SBS 的前后连动刹车系统。动力部分，依旧使用两颗电池但改版为 G2 马达的 Gogoro 2，根据原厂的讲法是有了 10% 的提升、车重也多了 10kg。但由极速等数据上看起来，应该大部分都被车重与扭力取向的齿比所吃掉了，所以降到了 90kph 与比起 1 系列稍弱的 4.3s 0-50kph 数据。这很有意思，因为这个马达看起来与 1 Series 的马力跟扭力都几乎一样（8.58hp 与 25Nm，涌现的转速提早了），不过轮下却比 Gogoro S 的 202Nm 更高，来到了 205Nm！可见这次的齿比设定拿来载重物应该很 OK。而在这样的设定之下，Gogoro 2 其实迎来了更好续航力，在定速 40kph 之下可以跑到约 110km，比起之前要多 10km（估计动力取向有关，另一方面如果比初代快又便宜大概就会被骂翻吧...）。此外，由于变得更「汽油车化」了，许多改装配件单单是 Gogoro 这边也已经蓄势待发了，除了基本的手机架、车体框等超过 50 个改装品都已经准备着了。另外要提一下的是，这次 Gogoro 2 的 Digital Drive 系统，其实不仅被标在了链条的外壳之上，在电门 / 油门手柄下方，也可以看到一条这样标示着的线。询问了原厂人员才知道，其实 Gogoro 2 系列也将原本的电子油门座改版，变成了手感更接近汽油车的线牵式。Gogoro 2 也有智能 / 标准 / 竞速模式，原本的倒车旋钮则是改版成了纯按钮，藏在了左手柄与刹车拉杆的内侧，有意思的是，这规格居然双版本都有 XD，也都有重力与加速、环境亮度、温度的感测器。这次的 Gogoro 2 依然有着 30cm 以下防泡水 30 分钟；30cm 以上则是有 IPX5 防水。现场询问工作人员的说法是这次的齿轮其实有做封闭性的保护，另一方面每次保养也会确认上油与齿轮状况，所以理应是不会有问题。简单试坐了一下 Gogoro 2，可以马上发现脚踏空间变窄了（这有点可惜），虽然有挂勾，但没有前置物空间。然后避震真的好软... 所以感觉都是必须要另外改装的地方。还有觉得钥匙孔预留位置，在 Plus 版上感觉用不到太到，所以放上了一个 iQ Cloud Sync 的牌子感觉有点廉价。今天在 Gogoro Wonderland 我们也试玩了新的两段认证功能，基本上它就是在一般解锁上面再加上一个密码或者是手机指纹解锁的机制，其实指纹个人觉得还好，最好玩的是当你手机没电或不能用时，将可通过电门的开度来输入数字，并以刹车来按下确定的解锁方式，这大概是这次的最大亮点了，超有意思的啊。整体而言 2 系列个人觉得是 Gogoro 为了商用应用所准备的大平台，但先应用其来做出一个真正的 Lite 车系，除了让价位更贴近一般使用者之外，也能有效降低之前硬卖 1 系列所付出的过高成本。另一方面，既然预告了性能更加强版的 2018 年款，貌似，这两个系列渐渐拉开价位差距也是相当合理的发展方向才是。比较大的问题，将会是在能源网络与维修是否能跟上低价车突然冲起的销量 -- 到了目前为止，许多车友的保养还是得要预约 2~3 周以上，这真的会是个低价新车上市的莫大隐忧...Gogoro 2 预计将在今年七月在全台上市，建议售价为 NT$73,800（普通版）、NT$79,800（Plus 版）。补助后售价最低 NT$44,800，再加上汰换二行程可达 NT$38,800。搭配远传电信专案仅需 NT$19,700，并可获得原厂配件折价卷 NT$5,000。学生可享分期零利率。