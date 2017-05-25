Garmin 将 5K 和 AR 元素融入 360 度相机新品当中

随着 VR 行业的兴起，360 度相机越来越受到摄影、摄像爱好者的欢迎。Garmin 现在也看准了这个机会，希望用 Virb 360 这款新品来抢占一部分高端市场。相较市面上许多低分辨率的产品，Virb 360 高达 5.7K @30fps 的拍摄能力很容易就会脱颖而出。再加上 Garmin 自己开发的 4K Spherical Stabilization 技术，可以确保使用者拍出流畅、平稳的视频。
除此之外，Virb 360 还内建了四颗麦克风，相机本身会利用 GPS 更好地帮助用户拍摄 360 度的 AR 内容。而在操作方面，在机身上你可以完成简单的一键拍摄，但要想调整一些更复杂的具体选项的话，就要进到移动或桌面版的应用里面了。同时，Virb 360 也毫无意外地支持 YouTube 和 Facebook Live 直播，让你能够第一时间分享自己周围的全景画面。
至于续航力的部份，相对来说会让人有些失望，Virb 360 的连续拍摄时长大约只有一小时左右。值得一提的是，这款设备也具备防水和防热机能，支持 Wi-Fi、蓝牙、NFC 以及最高 128GB microSD 卡扩展。发售信息方面，800 美元（约人民币 5,520 元）着实不算便宜，但如果你可以接受的话，Virb 360 会于下月率先在美国上市。