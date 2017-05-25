柯洁在与 AlphaGo 的第二战中投子认负

人机大战 2.0 的第二局棋，刚刚以柯洁主动认输，AlphaGo 中盘获胜的结果收尾。换言之，这次三局两胜制的对决，Deepmind 的人工智能其实已获得了实质性的胜利。两天后的第三战，最大看点已经变成了「李世乭是否真的会是最后一个赢过 AlphaGo 的人」。
在比赛结束之后，作为围棋门外汉的笔者照例找到了那位从小学棋的老友，来分析一下对战双方的表现。按照他的说法，这一盘的质量比上一盘还要好，柯洁在初期占优，后来陷入困境的情况下使用了「非常壮烈」的走法。友人甚至认为，如果今天柯洁最终取胜的话，那整个过程「会比《棋魂》还要精彩」。在他看来，柯洁在开天下劫之前的手段是「惊爆眼球」的，但在引爆天下劫之后找的劫材太小，后来的失误最终导致了败局。
Incredible. According to #AlphaGo evaluations Ke Jie is playing perfectly at the moment.— Demis Hassabis (@demishassabis) May 25, 2017
实际上，柯洁今天的精彩发挥也获得了对手 AlphaGo 的认可，在一段时间内机器判断柯洁「表现完美」，AlphaGo 一度被「逼到了极限」，这场比赛可以说是至今为止所有人机大战中最针锋相对的一局。至于 AI 这盘的走法，友人认为「质量依然很高」，而且因为黑棋贴目压力大的关系，AlphaGo 下得也比较积极，但同时也是有所谓的问题手存在的。
是说，今天这场对决，只是因为 AlphaGo 赢了，有些人可能觉得是柯洁实力不济。但若是一场普通的人对人棋赛，说法估计就完全不一样了。