宏碁发表 Nitro 5 笔记本，并更新 Spin 1 二合一电脑



最后，Acer 还有一对新的 10 吋 Android 7.0 平板：Iconia Tab 10 和 Iconia One 10。前者主打的是视频观赏，除了内建量子点技术的面板之外，它也有四个喇叭和独立的低音喇叭来为音效加分。后者则是主打有两个 micro-USB 埠，让你在充电的同时，还能再连接一个额外的设备。两台平板都采用 MTK 的处理器，并号称有 8 小时的电力。



所有的机器都没有上市时间或价格，但等到 Computex 开展后，应该可以听到更进一步的消息吧。