宏碁发表 Nitro 5 笔记本，并更新 Spin 1 二合一电脑

每年一度的电脑界盛会 Computex 即将开展，宏碁自然也是不会缺席的。今天他们先行发布了新的 Nitro 5 系列笔记本，瞄准的是轻度的游戏玩家或学生族群，提供一台带有一点游戏基因的新机种。Nitro 5 在造型上比 V Nitro 更锐利、有棱有角一些，但相对于更「激进」的 VX，好像又收敛了点。只是背后依然有夸张的散热口设计就是了。Nitro 5 搭载的是 15.6 吋的 1080p 面板，并可以选择第七代 Core i5/i7 搭配 NVIDIA GeForce 1050Ti，或是 AMD FX/A10/A12 搭配 Radeon RX550 的组合。无论哪种规格，最大都可安装到 32GB RAM，并且可以选购最大 512GB 的 SSD 存储。
在现有的产品线部份，Acer 更新了去年推出的 Spin 1 二合一翻转式笔记本，将原本较圆润的设计，改成较为「传统」的笔记本线条。因为机身由塑料改成了金属的缘故，新的 Spin 1 比前代更轻（1.25kg），也更薄了。规格上它采用 Intel Pentium 或 Celeron 系列的处理器，配备 11.6 吋 1080p 分辨率的面板，不过最大只有 4GB 的 RAM、存储空间也只到 128GB，基本上是比较偏入门级的应用的。
最后，Acer 还有一对新的 10 吋 Android 7.0 平板：Iconia Tab 10 和 Iconia One 10。前者主打的是视频观赏，除了内建量子点技术的面板之外，它也有四个喇叭和独立的低音喇叭来为音效加分。后者则是主打有两个 micro-USB 埠，让你在充电的同时，还能再连接一个额外的设备。两台平板都采用 MTK 的处理器，并号称有 8 小时的电力。
所有的机器都没有上市时间或价格，但等到 Computex 开展后，应该可以听到更进一步的消息吧。