Gogoro 2 与 Gogoro 2 Plus 正式发布，补助完最低 NT$38,800 起

发布会即将开始,本篇下方将持续更新发布会内容 ...







10:00,我们已经到达现场啰~ 期待一下啊!今天入场的时候,还看到了一些日本人的身影,不知道是 Panasonic 原厂人员,还是会有什么有意思的新合作呢。今天同时还有超过 100 名车主在场见证,感觉气氛相当热闹。







10:28,官方广播活动即将开始啰~







喔喔,交通部长也来到会场了耶。









执行长 Horace 到场啰。













Gogoro 将会在 2017 年底贯通西部干线(其实之前讲过了 XD),密度则是希望在大都会区达到 1km 就有 GoStation。



























累积了两年来的车主信息,Gogoro 能够通过系统来分析换电的大数据。除此之外,截至目前为止,Gogoro 车主已经来到了 21,500 人了,成为台湾最热销的电动车种。有人问 Horace 到底为什么要持续在台湾发展,但是他认为台湾有很优异的新创,在 100% 的台湾制造之下,Gogoro 制作出了这台 SmartScooter(当然,下一台应该也是吧)。







Horace 也表示,一直以来还有许多国家都有联系 Gogoro 希望能够与其合作来改变世界,而他们与 BOSCH 的服务也已经延伸到了柏林及巴黎。

















































关于 2018 年的计划,Gogoro 将让新款的初代版本的 0-50kph 加速由 4.2s 提升到 4.0s,并且加入 SBS 同步煞车系统。对于现有车主来讲,将会有新的 OTA 更新。就是 Gogoro iQSystem 4.0,并且加入双重防盗保护规格,将加上密码或指纹解锁的另一层加密功能(诶... 二阶段认证?XD)。



























Gogoro iQSystem 4.0 发布。在先前 3.0 的 OTA 更新之后,将再通过更新让 Gogoro 显示即时动力输出,做为第二仪表板,可显示动力、能源效率、倾角、加速感测、骑乘纪录。并且将于今年第四季向车主推送。



好了,再来是新车款了。











新款 Gogoro 将会在设计与实用有所平衡,空间宽敞并且骑乘舒适、并有 Gogoro 的,并且提供足够的品质与亲民的售价,要做一台所有人都可以骑的车:Gogoro 2。烤漆将采用双漆面规格,并且将电脑移动到了车身的侧面。

























Gogoro 2 也将拥有 80 个感测器,0-50 加速为 4.3s,极速比起初代稍微降到了 90kph,续航则是延长到了 110km(高速是很耗电的),并且将直接预载 iQ System 4.0。车厢变大了之后,可以放入两顶 4/3 的安全帽,轮框则是加大到了 14 吋(前)与 13 吋(后)-- 就如同我们之前直击的一样。Gogoro 2 也将全面采用 LED 大灯。色系则是有六款,蓝、黄、橘色与红色还有黑白。并将搭配 50 种以上的配件开卖。









































































































新的仪表板!还满可爱的,并且加入了触控功能(可用来启动车辆)。可以即时监控现在用了多少能源,并且通过外圈的彩色显示车子的状态。官方还秀出了这次 Gogoro 2 的各种改装可能性。



































Gogoro 2 也将有 Plus 版本。售价最低 NT$44,800(约两万多补助后)升级 Plus 版再加 NT$6,000,再加上汰换二行程可达 NT$38,800。搭配远传电信专案仅需 NT$19,700,并可获得原厂配件折价卷 NT$5,000。学生可享分期零利率。



6 月 30 日前预购预购 Gogoro 2 则可获得畅骑 NT$499 优惠吃到饱至 2018 年 7 月 31 日止。可不限里程骑乘(非商业用途)。



Gogoro 2 与 2 Plus 的规格如下(看起来一般版的没有智慧钥匙,只能用手机解锁的样子?):



























从现在开始,Gogoro 将会正式与三方厂商进营销售与维修等的合作(Gogoro 2 现在比较方便维修了),还将于北中南各办一场 Wonderland 体验会。