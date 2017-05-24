Gogoro 2 与 Gogoro 2 Plus 正式发布，补助完最低 NT$38,800 起

发布会即将开始，本篇下方将持续更新发布会内容 ...







10:00，我们已经到达现场啰～ 期待一下啊！今天入场的时候，还看到了一些日本人的身影，不知道是 Panasonic 原厂人员，还是会有什么有意思的新合作呢。今天同时还有超过 100 名车主在场见证，感觉气氛相当热闹。







10:28，官方广播活动即将开始啰～







喔喔，交通部长也来到会场了耶。









执行长 Horace 到场啰。













Gogoro 将会在 2017 年底贯通西部干线（其实之前讲过了 XD），密度则是希望在大都会区达到 1km 就有 GoStation。



























累积了两年来的车主信息，Gogoro 能够通过系统来分析换电的大数据。除此之外，截至目前为止，Gogoro 车主已经来到了 21,500 人了，成为台湾最热销的电动车种。有人问 Horace 到底为什么要持续在台湾发展，但是他认为台湾有很优异的新创，在 100% 的台湾制造之下，Gogoro 制作出了这台 SmartScooter（当然，下一台应该也是吧）。







Horace 也表示，一直以来还有许多国家都有联系 Gogoro 希望能够与其合作来改变世界，而他们与 BOSCH 的服务也已经延伸到了柏林及巴黎。

















































关于 2018 年的计划，Gogoro 将让新款的初代版本的 0-50kph 加速由 4.2s 提升到 4.0s，并且加入 SBS 同步煞车系统。对于现有车主来讲，将会有新的 OTA 更新。就是 Gogoro iQSystem 4.0，并且加入双重防盗保护规格，将加上密码或指纹解锁的另一层加密功能（诶... 二阶段认证？XD）。



























Gogoro iQSystem 4.0 发布。在先前 3.0 的 OTA 更新之后，将再通过更新让 Gogoro 显示即时动力输出，做为第二仪表板，可显示动力、能源效率、倾角、加速感测、骑乘纪录。并且将于今年第四季向车主推送。



好了，再来是新车款了。











新款 Gogoro 将会在设计与实用有所平衡，空间宽敞并且骑乘舒适、并有 Gogoro 的，并且提供足够的品质与亲民的售价，要做一台所有人都可以骑的车：Gogoro 2。烤漆将采用双漆面规格，并且将电脑移动到了车身的侧面。

























Gogoro 2 也将拥有 80 个感测器，0-50 加速为 4.3s，极速比起初代稍微降到了 90kph，续航则是延长到了 110km（高速是很耗电的），并且将直接预载 iQ System 4.0。车厢变大了之后，可以放入两顶 4/3 的安全帽，轮框则是加大到了 14 吋（前）与 13 吋（后）-- 就如同我们之前直击的一样。Gogoro 2 也将全面采用 LED 大灯。色系则是有六款，蓝、黄、橘色与红色还有黑白。并将搭配 50 种以上的配件开卖。









































































































新的仪表板！还满可爱的，并且加入了触控功能（可用来启动车辆）。可以即时监控现在用了多少能源，并且通过外圈的彩色显示车子的状态。官方还秀出了这次 Gogoro 2 的各种改装可能性。



































Gogoro 2 也将有 Plus 版本。售价最低 NT$44,800（约两万多补助后）升级 Plus 版再加 NT$6,000，再加上汰换二行程可达 NT$38,800。搭配远传电信专案仅需 NT$19,700，并可获得原厂配件折价卷 NT$5,000。学生可享分期零利率。



6 月 30 日前预购预购 Gogoro 2 则可获得畅骑 NT$499 优惠吃到饱至 2018 年 7 月 31 日止。可不限里程骑乘（非商业用途）。



Gogoro 2 与 2 Plus 的规格如下（看起来一般版的没有智慧钥匙，只能用手机解锁的样子？）：



























从现在开始，Gogoro 将会正式与三方厂商进营销售与维修等的合作（Gogoro 2 现在比较方便维修了），还将于北中南各办一场 Wonderland 体验会。

























