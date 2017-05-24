原来 Galaxy S8 的虹膜扫描用随处可见的东西就能骗过...

虽说在体验之后，Galaxy S8 上的虹膜扫瞄功能确实会让人觉得非常简单好用，但在安全性上，是否又真的能够让人满意呢？根据德国骇客团体 Chaos Computer Club 得到的测试结果来看，情况并不太乐观。原来只要用数码相机、激光打印机和隐形眼镜这三样随手可得的东西，就可以轻松骗过当下 Android 机皇所使用的尖端科技呢。「这个虹膜识别实验里最大的花销，就是买一台 Galaxy S8 了。」测试者在网站上这么写道，听起来还真的是有够讽刺唉。
如下面的视频所示，你只要开启相机的夜间模式，然后在大约 5 米开外的地方，调整变焦拍一张手机持有者眼睛的照片。然后把它用激光打印机印出来（还特意用了三星的机器...），再把隐形眼镜贴到眼球的位置，接着对准手机屏幕上扫瞄的位置，就可以轻松将设备解锁了。
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「考虑到人们的虹膜特征比较容易被拍下，所以对应辨识方案的安全风险其实比指纹来得更大。」曾经用取自玻璃杯上的指纹，破解了 iPhone 5s Touch ID 的 Chaos Computer Club 成员 Dirk Engling 这么说道，「在某些情况下，从一张网络上的高分辨率照片里就可以找到能用的虹膜影像了。」随着移动支付的兴起，像虹膜扫瞄或是被使用更多的面部识别这样，基于生物特征的辨识方案也开始越来越多进入我们的视野。但迄今为止，其安全性还是免不了被打上一个大大的问号，这点不能解决的话，就永远是噱头大于实际啊。