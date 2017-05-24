正所谓：麻雀虽小，五脏俱全，Spark 也具备各种感应器（尤其是前置 3D 感应系统）和一颗 24 核处理器，以避开前方五米以内的障碍物及在 30 米以下的高度稳定盘旋。它的双频 GPS 及 GLONASS 定位系统也有助它自动或者手动返航。切换至运动模式之后，Spark 的时速可高达每小时 50 公里，并会默认把相机设定为 FPV（第一人称主视角）模式，这样就可以配合 DJI Goggles 飞行眼镜来置身其中啦（不过要注意电量喔）。





Spark 可以透过三种模式来控制：遥控器（可选购），手机或者手势。遥控器提供最远 2 公里的 720p 实时视频图传距离，近距离的话可能手势控制就够了：把 Spark 放上手掌面对自己，它辨认人脸之后就会自动起飞并启动手势模式，然后就可以透过手势来进行自拍、把它召唤回来及在掌上降落。听起来挺方便的，也要比 Passport 的手势功能更先进，不过还是体验过之后再说吧。



Spark 的另一个特别之处是新加入的「一键短片」功能：它内置「冲天」、「渐远」、「环绕」及「螺旋」四种动作，这些 10 秒短视频可让大家轻易制作更生动的作品。你也可以利用 app 原有的「指点飞行」模式、智能跟随功能及新增的「坐标指点」模式随时控制飞航方向。拍照方面这次新增全景（水平或垂直均可）及景深功能，也可以配合 DJI GO 4 app 的多款滤镜来进行处理。



DJI Spark 的单机售 3,299 元人民币，套装价则为 4,599 元人民币，包含单肩包、遥控器、额外桨叶、智能飞行电池、桨叶保护罩及充电管家等配件；即日起接受预订，6 月中陆续发货。颜色方面有 5 个选择：初雪白、晴空蓝、新芽绿、荔枝红和向阳黄。



