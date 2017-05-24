现时市面上称得上是掌上型自拍无人机的大概就只有零零无限科技的 Hover Camera Passport 及零度智控的 Dobby，倒是业界巨头 DJI 的 Mavic Pro 就因为相对较大的关系不能入围，不过今天这家公司终于有更轻便的机款了。新推出的 DJI Spark 是一台重量只有 300 克的无人机，相机采用一颗 1/2.3 吋 1,200 万像素 CMOS 并配搭两轴机械增稳云台，可拍摄 1080p 30fps 稳定视频（可惜没有 4K 啊⋯⋯）。每颗电池提供长达 16 分钟的飞航时间，用完之后就透过底部的四个金属接触点来充电。
正所谓：麻雀虽小，五脏俱全，Spark 也具备各种感应器（尤其是前置 3D 感应系统）和一颗 24 核处理器，以避开前方五米以内的障碍物及在 30 米以下的高度稳定盘旋。它的双频 GPS 及 GLONASS 定位系统也有助它自动或者手动返航。切换至运动模式之后，Spark 的时速可高达每小时 50 公里，并会默认把相机设定为 FPV（第一人称主视角）模式，这样就可以配合 DJI Goggles 飞行眼镜来置身其中啦（不过要注意电量喔）。
Spark 可以透过三种模式来控制：遥控器（可选购），手机或者手势。遥控器提供最远 2 公里的 720p 实时视频图传距离，近距离的话可能手势控制就够了：把 Spark 放上手掌面对自己，它辨认人脸之后就会自动起飞并启动手势模式，然后就可以透过手势来进行自拍、把它召唤回来及在掌上降落。听起来挺方便的，也要比 Passport 的手势功能更先进，不过还是体验过之后再说吧。
Spark 的另一个特别之处是新加入的「一键短片」功能：它内置「冲天」、「渐远」、「环绕」及「螺旋」四种动作，这些 10 秒短视频可让大家轻易制作更生动的作品。你也可以利用 app 原有的「指点飞行」模式、智能跟随功能及新增的「坐标指点」模式随时控制飞航方向。拍照方面这次新增全景（水平或垂直均可）及景深功能，也可以配合 DJI GO 4 app 的多款滤镜来进行处理。
DJI Spark 的单机售 3,299 元人民币，套装价则为 4,599 元人民币，包含单肩包、遥控器、额外桨叶、智能飞行电池、桨叶保护罩及充电管家等配件；即日起接受预订，6 月中陆续发货。颜色方面有 5 个选择：初雪白、晴空蓝、新芽绿、荔枝红和向阳黄。