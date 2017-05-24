Ambi Climate 2 能让你用 Alexa 控制旧空调

跟初代相比，预计在 6 月出货的 Ambi Climate 2 采用了相似但更简约的设计，机身依旧以白色为主，顶部有黑色点缀，底下则是一片木制的基底。原先的三颗 LED 指示灯现在以 Ambi Labs 标志的形式结合在了一起，开机时会快速跳黄灯，等待设定时黄灯会慢闪，连线正常时呈蓝绿色，接收指令后灯光会闪烁。
初代机身侧面用于探测室内人体活动的红外线感应器这次被厂方去掉，原因是它的效果一直不够理想（之前本来就处于长期被停用的状态），常常会被空调的气流干扰到。而市面上现有的运动感应器，也一样没法很好地解决这一问题。
至于原先那些用来监测温度、湿度、日光和本地天气数据的感应器，统统都被 Ambi Climate 2 继承了下来。当用户在配套应用的舒适模式中，根据体感输入「冷」或「热」的反馈时，设备都会把相关数值记下，以便更好地根据使用者的偏好来进行调整。而且，这款产品还会依照你的新陈代谢周期，在一天不同时间进行细小的调整。比如说，我们可以明显感受到，夜间的温度会被稍稍调高，因为人的体温在睡眠时会有所下降。
在经过了一段时间的学习后，Ambi Climate 2 就能够自动为用户调节温度，省去你寻找遥控器或进到应用里调整的麻烦。而在初代出货的 2015 年 8 月到现在为止的近两年时间里，Ambi Labs 进入了香港、美国、新加坡、泰国、马来西亚等多个市场，期间也积累了不少有趣的使用数据。在这里面，我们自己觉得最值得分享的，就是不同地区使用者对舒适的不同定义。
比如说，纽约用户的偏好温度范围相对较广，而新加坡用户则基本集中在 25 摄氏度左右。对纽约人来说，19 度的环境就已经要「冷死了」，而新加坡人对此的感受则又是完全不同。从后者的回馈来看，他们定义「冷」的温度跨度相当大，不出意外的话，这应该跟当地相对潮湿的气候有关吧。
除了舒适模式外，Ambi Climate 2 还会提供温度模式、离开模式（只会在你设定后才开启空调）和手动模式，同时也会有计时和指定时间的功能。当然，如果你科技产品比较玩得转的话，也可以自行添加 IFTTT 规则。而且按照官方说法，在今年第三季时设备就会支持 Amazon 的 Alexa 助理（公测即将开始），届时你只要用语音就可以告诉 Ambi Climate 2 自己是冷还是热了。实际上，CEO 李尚行告诉我们，部分团队成员现在已经放弃了应用，完全改用语音来进行操作了。
另一项即将到来的实用功能，就是多用户地理定位（预计也是第三季推出）。它能让设备在发现家庭成员均已外出后，自动把空调关闭。当然，在有人快要到家时，它也会自动提前把空调打开。
值得一提的是，上面提到的这些功能初代的 Ambi Climate 也会支持，包含 50 个品牌多达 1,200 个型号的空调适配数据库，旧版设备也能调用。考虑到 AI 技术，是 Ambi Labs 的核心竞争力，他们接下来会致力于把产品送到更多用户的手上，然后靠数据来打造更厉害的新功能。实际上，李尚行有透露他们其实已经在与地产开发商洽谈，希望寻找潜在的合作机会。像是酒店、酒店式公寓甚至说办公室，应该都可以用到这样的产品吧。