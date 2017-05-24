Ambi Climate 2 能让你用 Alexa 控制旧空调





至于原先那些用来监测温度、湿度、日光和本地天气数据的感应器，统统都被 Ambi Climate 2 继承了下来。当用户在配套应用的舒适模式中，根据体感输入「冷」或「热」的反馈时，设备都会把相关数值记下，以便更好地根据使用者的偏好来进行调整。而且，这款产品还会依照你的新陈代谢周期，在一天不同时间进行细小的调整。比如说，我们可以明显感受到，夜间的温度会被稍稍调高，因为人的体温在睡眠时会有所下降。



在经过了一段时间的学习后，Ambi Climate 2 就能够自动为用户调节温度，省去你寻找遥控器或进到应用里调整的麻烦。而在初代出货的 2015 年 8 月到现在为止的近两年时间里，Ambi Labs 进入了香港、美国、新加坡、泰国、马来西亚等多个市场，期间也积累了不少有趣的使用数据。在这里面，我们自己觉得最值得分享的，就是不同地区使用者对舒适的不同定义。



比如说，纽约用户的偏好温度范围相对较广，而新加坡用户则基本集中在 25 摄氏度左右。对纽约人来说，19 度的环境就已经要「冷死了」，而新加坡人对此的感受则又是完全不同。从后者的回馈来看，他们定义「冷」的温度跨度相当大，不出意外的话，这应该跟当地相对潮湿的气候有关吧。







除了舒适模式外，Ambi Climate 2 还会提供温度模式、离开模式（只会在你设定后才开启空调）和手动模式，同时也会有计时和指定时间的功能。当然，如果你科技产品比较玩得转的话，也可以自行添加 IFTTT 规则。而且按照官方说法，在今年第三季时设备就会支持 Amazon 的 Alexa 助理（公测即将开始），届时你只要用语音就可以告诉 Ambi Climate 2 自己是冷还是热了。实际上，CEO 李尚行告诉我们，部分团队成员现在已经放弃了应用，完全改用语音来进行操作了。



另一项即将到来的实用功能，就是多用户地理定位（预计也是第三季推出）。它能让设备在发现家庭成员均已外出后，自动把空调关闭。当然，在有人快要到家时，它也会自动提前把空调打开。







值得一提的是，上面提到的这些功能初代的 Ambi Climate 也会支持，包含 50 个品牌多达 1,200 个型号的空调适配数据库，旧版设备也能调用。考虑到 AI 技术，是 Ambi Labs 的核心竞争力，他们接下来会致力于把产品送到更多用户的手上，然后靠数据来打造更厉害的新功能。实际上，李尚行有透露他们其实已经在与地产开发商洽谈，希望寻找潜在的合作机会。像是酒店、酒店式公寓甚至说办公室，应该都可以用到这样的产品吧。