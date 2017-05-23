Panos Panay：「卖出去的 Surface Studio 比做出来的要多」

除了新款的 Surface Pro 以外，相信许多人其实也都挂念着 Surface 家族其它产品的发展动向。考虑到这一点，我们在昨晚的上海发布会后，就跟微软的 Surface「话事人」Panos Panay 聊了聊这方面的话题。首先是发布了半年多，这次随新 Surface Pro、Surface Laptop 一起进入中国市场的 Surface Studio。在 Panos 看来，它拥有「现象级的表现」，他告诉我们现在微软「卖出去的 Surface Studio 比做出来的要多」。对此你可以有三种理解：挑战、机会或者是难题，Panos 眼里看到的是前两者，他相信在供应能力加强后，产品会进入更多市场，销量提升的同时也能让更多消费者感到满意。
而在谈到近期传出设计变化流言的 Surface Book 时，Panos 坦言自己「不便透露太多」。但是在他看来，开发新品时「免不了会去探索一些新的形式」，而微软在打造 Surface 产品线的过程中，已经证明了这是一条可以走下去的道路。实际上，在他们自己的推荐评分体系内，设计相对特别的 Surface Studio 跟 Surface Book，恰恰是得分最高、用户最愿意向身边人推荐的两款产品。
最后，在被我们问到 Windows 手机下一步发展的时候，Panos 并没有给出答案，只是再一次强调微软「不会放弃探索各类形式产品的可能性」。至于即将于年末登场的 ARM 架构版 Windows 10 设备里，会不会有 Surface 部门的作品，Panos 还是卖了个关子。「高通是有一些很好的技术、产品，就跟一些好的其它硬件一样。」他这么说道。