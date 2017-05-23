意料之中，微软在上海发布了新款 Surface Pro

除此之外，新 Surface Pro 也支持跟 Studio 一同推出的 Dial 旋钮配件，而且还配备了具有 4,096 级压感并能实现倾斜书写、类似毛笔晕开效果的新款触控笔（这只笔旧机型也能用，但没有倾斜书写的功能）。与它配套的新版 Type Cover，拥有 1.3mm 的键程，同时备有红、蓝等配色，如今越来越多被微软使用的 Alcantara 材质毫无意外也没有缺席。而在规格的部分，新 Surface Pro 搭载了 Kaby Lake Core i5 / i7 处理器（i5 采用无风扇设计），同时有 12.3 吋 2,736 x 1,824 的色彩增强屏幕、最高 16GB RAM 和 512GB SSD，以及 Intel HD 620（i5 版本）或 Iris Plus Graphics 640（i7 版本）显卡。设备的续航力达到 13.5 小时，接口方面有 USB 3.0（有 Type-C 转接头）、Mini DisplayPort 和 3.5mm 耳机口。至于软件，预载的是 Windows 10 Pro。

