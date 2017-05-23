华为发布旗下第一台「真笔记本」MateBook X

虽然名字里有个「Book」，但华为的第一台 MateBook 其实是像 Surface 那样的平板+键盘保护盖组合，所以今天的 MateBook X，才是华为的第一台真正的笔记本。是说，微软那边也是过了这么久，才在最近推出第一台传统式的笔记本 Surface Laptop，还真是无独有偶啊！
在外观上，MateBook X 和 MacBook 一脉相承，拥有同样的基本外型、转轴设计、窄黑边框玻璃萤幕、触控板配置和键盘上方的一排细网孔，但 MateBook X 采用的是比较传统的键盘设计，看起来键程是优于 MacBook 的。这键盘上的不同，让 MateBook X 实际上好像还要更接近华硕的 ZenBook 家族呢。
仔细看过 MateBook X 的规格，会发现它大致上介于 ZenBook 3 Deluxe 与 ZenBook 3 之间，是将 13 吋 2K 屏幕塞进 12 吋机身内的窄边框设计。它在左右各有一个 USB Type-C 插孔，让你在充电时多少还有一个接口可以使用，而最高 Core i7 处理器、8GB RAM、512GB SSD、和预估 10hr 的 1080p 视频播放时间，让它应当能应付多种的使用情境。最特别的地方，大概是它的开关兼差指纹辨识的功能，让你在按开机的同时，就可以顺便登入 Windows 了。
目前还不清楚 MateBook X 的上市日期和价格，但它还有两个兄弟 -- 更大、更强力的 MateBook D 和二合一的后继机 MateBook E -- 将会一起推出。