华为发布旗下第一台「真笔记本」MateBook X

仔细看过 MateBook X 的规格，会发现它大致上介于 ZenBook 3 Deluxe 与 ZenBook 3 之间，是将 13 吋 2K 屏幕塞进 12 吋机身内的窄边框设计。它在左右各有一个 USB Type-C 插孔，让你在充电时多少还有一个接口可以使用，而最高 Core i7 处理器、8GB RAM、512GB SSD、和预估 10hr 的 1080p 视频播放时间，让它应当能应付多种的使用情境。最特别的地方，大概是它的开关兼差指纹辨识的功能，让你在按开机的同时，就可以顺便登入 Windows 了。



目前还不清楚 MateBook X 的上市日期和价格，但它还有两个兄弟 -- 更大、更强力的 MateBook D 和二合一的后继机 MateBook E -- 将会一起推出。



