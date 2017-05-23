疑似 Gogoro 2 新车现已降临活动会场



雖然很快地就被場佈人員給完全遮住，不過小編剛到場地拍照的時候還是拍到了疑似新世代 Gogoro 的全車身（還是遮著的...），還不小心拍到了露出來的前輪（其實後輪也有拍到一點啦...）。與先前在路上測試的偽裝車不同的是，這款疑似 Gogoro 2 的車輛前輪框細長了非常多，感覺配置十分類似 Suzuki Address 115 的設計，風格與先前傳出應該會針對東南亞市場所打造的理念不謀而合 -- 雖然這有點考驗小編的審美觀啦...另外，我們也拍到了主打「Super Powered」的展示區，所以也許在動力上，Gogoro 2 也將會有更強的表現？這些規格，也許也都還要等到 25 日的發表會上才能確定了。





除此之外，我们在现场也看到了 HTC Vive 的摊位，所以这间有许多人才都来自 HTC 的车厂，估计两间公司这次也很有机会在 VR 体验上有一些合作的部分。由这次 Gogoro 新产品的场布看来，这次的 Wonderland 应该会提供相当有趣且富巧思的产品展示，并且也将提供 Test Ride 的现场试乘。有机会经过台北统一时代百货的读者，也可以上去朝圣一下啊！搞不好风够大就能看到整台实车了呢！





图、看起来沿着楼梯都将会有新车的展示，气势不错呢！