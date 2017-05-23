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疑似 Gogoro 2 新车现已降临活动会场

看起来真的大台很多啊。

Ross Wang
3 小时前
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虽说即将发布新品的 Gogoro 还尚未明讲自己即将在 5 月 25 日发布的是什么产品，不过基本将会是新车款已经不是公开的秘密了。今天，我们 Engadget 刚好经过 Gogoro 新品发布会后，即将在台北统一时代百货广场的 Wonderland 活动场布现场。除了不意外地看到了应该象徵着 Gogoro 2 将拥有的多采配色的各式布置外，还直击了已经登场的新车款也已经抵达现场。往下阅读我们的 Gogoro 2 直击报道。


雖然很快地就被場佈人員給完全遮住，不過小編剛到場地拍照的時候還是拍到了疑似新世代 Gogoro 的全車身（還是遮著的...），還不小心拍到了露出來的前輪（其實後輪也有拍到一點啦...）。與先前在路上測試的偽裝車不同的是，這款疑似 Gogoro 2 的車輛前輪框細長了非常多，感覺配置十分類似 Suzuki Address 115 的設計，風格與先前傳出應該會針對東南亞市場所打造的理念不謀而合 -- 雖然這有點考驗小編的審美觀啦...另外，我們也拍到了主打「Super Powered」的展示區，所以也許在動力上，Gogoro 2 也將會有更強的表現？這些規格，也許也都還要等到 25 日的發表會上才能確定了。


除此之外，我们在现场也看到了 HTC Vive 的摊位，所以这间有许多人才都来自 HTC 的车厂，估计两间公司这次也很有机会在 VR 体验上有一些合作的部分。由这次 Gogoro 新产品的场布看来，这次的 Wonderland 应该会提供相当有趣且富巧思的产品展示，并且也将提供 Test Ride 的现场试乘。有机会经过台北统一时代百货的读者，也可以上去朝圣一下啊！搞不好风够大就能看到整台实车了呢！

图、看起来沿着楼梯都将会有新车的展示，气势不错呢！

标签: gogoro, gogoro2, gostation, leak, smartscooter2, smartsoccter, taiwan, tw
By Ross Wang
从 Nikon D50 开始摸索摄影，一个不小心考上了国内少数的摄影学系后，便时常摸到很多摄影器材，喜欢摸索使用不同器材感受其特性。赞叹科技进步对于摄影产业造成的改变与帮助，也深刻体会影像与科技的不可分割。对于科技产品与好玩小物也极具兴趣。喜好拍摄的题材是街拍摄影，喜欢在喧闹的街道中探索鲜为人所注意的美丽景致。每天带着相机不放弃任何影像片段，如同每天将科技资讯挖掘介绍给大家一样，希望能透过自己不同的观察视野，让更多人了解与爱上科技。
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