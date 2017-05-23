搭载 X-FRAME 的 Element Case 防摔壳也有 S8 / S8+ 版本了（动手玩）



REV 系列的保护壳共有三款基础颜色，红、蓝与黑。初次接触会觉得这壳也太有棱有角了吧！虽然手感并不算很好（而且不管哪个型号的手机上了 Element Case 的壳，都会变成它的 形状 特色外型），但从外壳的设计感来讲，个人很喜欢聚碳酸酯外框接续到有着 X-FRAME 背壳的过度，感觉片状的切线非常帅气，有点像机甲外壳，而且中央还可以透出手机本身的颜色，并且混合红色或蓝色带来不同的手机质感 -- 个人也满爱相机开孔的平面凹陷细节的，相当帅气啊！







正面的部分，Element Case 将可顶起 S8 / S8+ 的上下端来避免屏幕直接与平整的桌面接触，左右也有为曲面屏幕留下一定的侧边操作手感，并以斜切面来接续从屏幕表面让手指滑出。上下边框则是有顺着 S8 的曲面慢慢渐渐变厚，这倒是在粗犷外型之下出乎意料的细腻做法。







按钮的部分必须说真的还是稍紧了点，然后在搭配犀牛盾满版玻璃保护贴之下，还是会有一点保护贴被撑起的感觉，会让触控变得比较不灵敏 -- 这点应该是犀牛盾的问题，但也代表着 Element Case 在屏幕内侧算是做的比较密合一些，所以若是有人也考虑这款保护壳，搭配的满版保护贴就可能要稍微挑选过了。





整体而言除了电源按钮稍紧还有握起来手感比较硬朗需适应一下以外，大致上只有透光的硬背壳部分直接丢上桌面会有相当清脆的声响，导致刚开始会有点怕怕，总觉得会不会破了的感觉。不过反正背壳有着招牌的 X-FRAME 撑着，还有着 100kph 丢出车的防摔标示... 就觉得理应不会有什么大问题才是。





REV 边框的四个角落有着篓空设计，原本小编还觉得这应该是吊饰孔，不过看来应该是用来减缓冲击的设计（查了一下官网，还真的是用来提供额外弹性用的）。而且这层较软的 TPU 材质外框，也让这壳的安装也出乎意料地容易。