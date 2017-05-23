人机大战 2.0 第一场：AlphaGo 胜四分之一子

去年 AlphaGo 和李世乭的五局人机大战，让「人工智能」这个词火遍了街头巷尾。不过，鉴于这位韩国棋手未必能代表人类目前的最高水平，当下棋坛第一人柯洁与机器的对决，才是真正的巅峰之战。而就在刚才，双方于乌镇进行的三番战首局，也已经有了正式的结果。在中国规则下，执白的 AlphaGo 以四分之一子的优势拿下首胜，延续了之前网络「预赛」时 Master 的连胜势头。
是说，考虑到 AlphaGo 的实力，以及中国规则下执黑方存在的劣势，这样的结果其实不算意外，我们应该依旧可以期待柯洁第二战执白时的表现。同时，据笔者一位从小学棋、看完了整场比赛的友人分析，柯洁今天的状态明显要好过去年首战时的李世乭。而且也看得出，他确实针对机器做了准备，有几步走法是「职业棋手基本不下的」，但以胜负来看，似乎是没有起到出奇制胜的效果。
对于 AlphaGo，按照友人的说法「几乎全局都在牵着（柯洁的）调子走」，落子飞快，总体的「大局感和均衡感很强」。另外，尽管 DeepMind 在人机大战 1.0 后调整了 AlphaGo 的训练方法，但在对战时给旁观者的直观感受上，给人的印象「还是跟过去一样」。各位读者中如果也有围棋爱好者的话，也不妨在评论中分享一下观赛后的看法喔。
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