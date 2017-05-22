曲面已经不够看，三星的动态伸展显示面板将能「抗凹」



官方透露这项技术仍然处于非常初期的阶段，但他们相信这种可伸展屏幕面板将会非常适合用在穿戴与车用显示器等场合，通过其高延展特性，将可避免不小心碰撞而破裂的情况发生，也更能适应不同的安装条件。在这次的大会上，三星还展出了一块仅 1.96 吋的 4K LCD 面板，一举让画面密度达到了惊人的 2,250 ppi（！），将有很大机会解决 VR 体验中恼人的 Screen Door 问题。还有一个 5.09 吋的裸视 3D OLED 面板，都是相当有意思的产品。





以上这些堪称三星黑科技的面板技术，目前都还尚未有具体的上市时间表，不过想到当初可挠式面板其实真正展出也没有太久的时间就开始看到许多概念化的手机推出，相信距离实际触及搭载这样科技的产品也是指日（年？）可待才是。