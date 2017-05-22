惠普跑去戛纳发了一款为创意人士准备的笔记本

要想吸引艺术家的注意，那把新品带到戛纳电影节去发布应该会是个不错的想法。HP 显然就是这么认为的，不久前他们就刚在那里推出了一系列专为创意人士而设的笔记本新品。其中最有趣的，莫过于采用了变形设计，装有不锈钢支架的 Spectre x2。这款重量 2.5 磅（约 1.13kg）的设备配有压感触控笔和 12.3 吋的 3,000 x 2,000 触控屏幕，在靠可拆卸的全尺寸键盘满足日常使用的同时，也能照顾到 Windows Ink 或其它图像类工作的需要。
Spectre x2 搭载了 Kaby Lake Core i7 处理器、Intel Iris Plus 650 显卡（支持外接双 4K 显示器）和 360GB 的 M.2 SSD。电池续航力据称最多可达 8 小时，支持 HP 标准的快速充电、蓝牙 4.2 和 802.11ac 2x2 Wi-Fi，并且配有一对 Bang & Olufsen 调音的喇叭。据介绍，Spectre x2 将会于六月率先于美国和欧洲部分地区上市，价格为 999 美元起（约人民币 6,870 元）。
除了新 Spectre 以外，HP 这次也更新了 Envy 产品线。其中 Envy 13 瞄准了 MacBook Air 的空档，采用 Kaby Lake Core i5 处理器、Full HD 屏幕、128GB SSD 和 Intel Iris 显卡，机身重量 2.7 磅（约 1.22kg），价格为 899 美元（约人民币 6,180 元），六月在美欧上市。而更大一些、尺寸来到 17.3 吋的 Envy 17，则使用了 Kaby Lake Core i7-7500U 处理器、Full HD 触控屏幕（可用触控笔）、NVIDIA 940MX 显卡和 1TB 的 7,200 RPM HDD。它同样具备 Bang & Olufsen 调音的喇叭，并且还有基于 Windows Hello 的红外线相机。价格方面是 1,099 美元（约人民币 7,560 元），也是在下月美欧开卖。
最后，HP 还发布了一款 15.6 吋的新 Envy x 360。这款屏幕可以完全 360 度旋转的设备可选 Intel（Kaby Lake Core i7 或 i5）或 AMD 处理器（A9 或 A12），触控屏幕的分辨率为 1080p，硬盘为 1TB HDD，显卡可选 Intel HD 和 Radeon R7。它支持 Windows Ink 和 Windows Hello，同时配备有红外线 webcam 和双麦克风。
Intel 处理器的型号续航力可达到 8 小时 45 分钟，而 AMD 的版本则要略短一些（但后者有 B&O 加持）。两者的售价分别为 899 美元（约人民币 6,180 元）和 749 美元（约人民币 5,150 元），下月开始发售。