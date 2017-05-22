惠普跑去戛纳发了一款为创意人士准备的笔记本

要想吸引艺术家的注意，那把新品带到戛纳电影节去发布应该会是个不错的想法。HP 显然就是这么认为的，不久前他们就刚在那里推出了一系列专为创意人士而设的笔记本新品。其中最有趣的，莫过于采用了变形设计，装有不锈钢支架的 Spectre x2。这款重量 2.5 磅（约 1.13kg）的设备配有压感触控笔和 12.3 吋的 3,000 x 2,000 触控屏幕，在靠可拆卸的全尺寸键盘满足日常使用的同时，也能照顾到 Windows Ink 或其它图像类工作的需要。



Spectre x2 搭载了 Kaby Lake Core i7 处理器、Intel Iris Plus 650 显卡（支持外接双 4K 显示器）和 360GB 的 M.2 SSD。电池续航力据称最多可达 8 小时，支持 HP 标准的快速充电、蓝牙 4.2 和 802.11ac 2x2 Wi-Fi，并且配有一对 Bang & Olufsen 调音的喇叭。据介绍，Spectre x2 将会于六月率先于美国和欧洲部分地区上市，价格为 999 美元起（约人民币 6,870 元）。

